Analytici: Inflácia v decembri neprekvapila, len jemne zrýchlila

Bratislava 14. januára (TASR) - Spotrebiteľská inflácia v poslednom mesiaci minulého roka analytikov neprekvapila, keď podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR medzimesačne mierne zrýchlila z novembrových 1,5 % na 1,6 %, a to i napriek ľahkému medzimesačnému poklesu cien. Spotrebiteľské ceny v priemere za rok 2020 vzrástli o 1,9 % oproti 2,7 % v roku 2019. K spomaleniu rastu cien v roku 2020 prispela najmä pandémia ochorenia COVID-19, ktorá sa podpísala pod nižšie ceny komodít, vrátane ropy, na svetových trhoch, ale prejavila sa aj na uvoľnení mzdových tlakov v ekonomike a následne aj postupnom zvoľnení dopytovej inflácie, resp. dynamiky rastu cien trhových služieb, uviedli vo štvrtok analytici.



"Zrýchlenie inflácie v poslednom mesiaci roka ovplyvnili predovšetkým zotavujúce sa ceny ropy na svetových trhoch, ktoré nahor ťahajú očakávania skorého zmiernenia pandémie a robustného zotavenia globálneho dopytu," uviedol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák. V závere roka sa však zrýchlil aj rast cien obchodovateľných tovarov, do ktorých sa podľa analytika pravdepodobne prelievajú zvýšené náklady obchodníkov na protipandemické opatrenia. Naopak, ešte výraznejšiemu nárastu inflácie bránili klesajúce ceny potravín a trhových služieb, čo sa premietalo i do spomalenia dynamiky ich medziročného rastu.



Analytička WOOD & Company Eva Sadovská pripomenula, že vlaňajšiu infláciu najviac potiahli rozličné tovary a služby a taktiež vzdelávanie, obe kategórie zhodne o 4,1 %. Zhodne o 2,6 % vzrástli ceny v oblastiach bývanie, zdravotníctvo a v oblasti hotely a reštaurácie. Potraviny a nealkoholické nápoje si v roku 2020 pripísali na svoje konto nárast cien o 2,5 %. "Jediná oblasť, ktorá za celý rok zaznamenala pokles a to o 3,4 %, bola oblasť dopravy," zdôraznila Sadovská. Pokles bol dôsledkom zníženia cien ropy na svetových trhoch a následne poklesu cien pohonných látok na pumpách.



Sadovská predpokladá, že ceny tovarov a služieb budú medziročne vyššie aj počas nasledujúcich mesiacov, teda v roku 2021, a to v rozpätí od jedného do dvoch percent. Defláciu alebo pokles cien na medziročnej báze v nasledujúcich mesiacoch zatiaľ neočakáva. Zvyšovanie cien o jedno až dve percentá by mali zaznamenať napríklad potraviny a nealkoholické nápoje, naopak, lacnejšie vyjde elektrina či plyn vďaka avizovanému poklesu ich cien zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



K zmierňovaniu inflácie by v nasledujúcom období podľa Koršňáka mali prispievať slabnúce dopytové tlaky v ekonomike, ktoré súvisia s očakávaným pomalším rastom miezd. Naopak, opačným smerom by malo pôsobiť postupné vyprchávanie efektu lacnej ropy či postupný návrat cien potravín na trajektóriu rastu, ale aj zvýšenie daní z cigariet a tabaku. "I vďaka tomu by medziročná inflácia mala zaznamenať svoje minimá okolo jedného percenta už v úvode roka a smerom k záveru roka by sa pomaly mohla zotavovať naspäť smerom k úrovni dvoch percent," dodal Koršňák.