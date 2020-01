Analytici: Inflácia v decembri zotrvala na úrovni 3%

Bratislava 14. januára (TASR) - Inflácia v decembri 2019 zotrvala na úrovni 3,0 % a za celý rok dosiahla 2,7 %. V tomto roku by sa mal rast cien spomaliť. Uviedla to v komentári k decembrovému vývoju spotrebiteľských cien Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



"V novembri najvýraznejší medzimesačný nárast zaznamenali ceny v reštauráciách a hoteloch, a to o 0,2 %. Najvýraznejší pokles, o 0,9 %, bol evidovaný v doprave, kde až o vyše pätinu išli s cenou nadol služby osobnej leteckej dopravy. Pomerne výrazný pokles, o 0,6 %, zaznamenali alkohol a tabak, a to z dôvodu zlacnenia alkoholických nápojov o 1,2 % (najmä vína a destilátov o vyše 2 %). Medziročne, teda v porovnaní s decembrom 2018, si na svoje konto pripísali najvýraznejší cenový nárast potraviny a nealkoholické nápoje, a to až o 5,2 %. Druhou položkou s pomerne rýchlym nárastom cien o 4,5 % bolo vzdelávanie. Nasledovala doprava s medziročným nárastom cien o 3,6 % a oblasť bývanie, voda, elektrina a plyn, kde bol evidovaný v decembri medziročný nárast o 2,9 %. Pokles cien oproti decembru 2018 nezaznamenala žiadna oblasť spotrebného koša. Najpomalší rast cien bol vykázaný v prípade odevov a obuvi, o 0,6 %," spresnila.



V roku 2019 podľa Sadovskej dosiahla celková inflácia na Slovensku úroveň 2,7 %. "Aj v tomto roku 2020 očakávame, že ceny tovarov a služieb porastú, avšak pomalším tempom ako vlani, a to v rozpätí 2,0 až 2,5 %. O vyše tri percentá by sme si mali priplatiť za energie, v prípade potravín očakávame nárast cien o vyše dve percentá," myslí si Sadovská.



Dodala, že inflácia bola v posledných mesiacoch zrejme ešte stále ovplyvňovaná nízkou mierou nezamestnanosti, nominálnym aj reálnym rastom platov, a teda aj dobrou kúpyschopnosťou obyvateľstva. Postupne sa ale spomaľovanie ekonomického rastu začne podpisovať aj pod mierne spomaľovanie rastu cien tovarov a služieb.



Podľa Ľubomíra Koršňáka, analytika UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, infláciu v úvode roka 2020 už tradične podporí zvyšovanie regulovaných cien energií. To by však nemalo zásadnejšie vybočiť z rámca úvodu minulého roka a na dynamiku medziročnej inflácie by tak malo mať viac-menej neutrálny vplyv (ceny plynu u najväčšieho dodávateľa sa pravdepodobne aj napriek rozhodnutiu regulačného úradu zvyšovať nebudú, nárast cien elektriny by mal byť porovnateľný s minulým rokom).



"Energie by však medziročnú infláciu v januári predsa len mali podporiť, nie však regulované ceny energií, ale medziročne vyššie ceny ropy a pohonných látok. Na druhej strane, nový rok prináša rozšírenie zoznamu potravín s nižšou DPH. Predpokladáme, že toto zníženie síce bude (minimálne v úvode) absorbované vo vyšší maržiach, respektíve pohltené rastúcimi nákladmi (energie, cena práce), avšak bázický efekt by už v úvode roka predsa len mohol prispieť i k významnejšiemu spomaleniu dynamiky medziročného rastu cien potravín, keď ceny potravín zaznamenali v úvode minulého roka významnejšie zdraženie, aj v očakávaniach nakoniec zrušeného odvodu obchodných reťazcov," poznamenal Koršňák.



"Dynamika regulovaných cien v decembri dočasne spomalila (plyn rástol v decembri 2018 a v decembri 2019 nie). V januári predpokladáme výrazný nárast cien elektriny (o viac ako 8 %) a mierny rast cien tepla. Medziročný rast cien potravín sa mierne spomalil. Rast cien mäsa na svetovom trhu sa naďalej prenáša aj do domáceho prostredia. Vývoj cien mäsa tak prispieva polovicou k celkovému rastu cien potravín na Slovensku," doplnili analytici úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR v utorok informoval, že v decembri 2019 v porovnaní s decembrom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 3 %. Spotrebiteľské ceny v decembri 2019 v medzimesačnom porovnaní klesli o 0,1 %. V priemere za rok 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %.