Inflácia v marci spomalila pre lacnú ropu aj štatistické efekty

Bratislava 15. apríla (TASR) – Inflácia v marci 2020 citeľne spomalila, pod vplyvom lacnej ropy, ako aj štatistických efektov. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k marcovým spotrebiteľským cenám.



"Dôvody marcového spomalenia medziročného rastu cien mali prevažne ponukový a technický charakter. Výraznejšie k spomaleniu rastu cien prispeli najmä ceny pohonných hmôt, ktoré reagovali na klesajúce ceny ropy na svetových trhoch. Z celkovej medziročnej inflácie ubrali až takmer 0,3 percentuálneho bodu (p. b.). V marci sa však spomalil aj medziročný rast cien potravín a dopytová inflácia (z celkovej medziročnej inflácie ubrali zhodne po 0,2 p. b.)," priblížil.



V oboch prípadoch však podľa neho možno hovoriť skôr o technickom spomalení dynamiky medziročného rastu, keď tu významnú rolu zohral štatistický bázický efekt, a to v prípade cien potravín sa nezopakovalo minuloročné dynamické zdražovanie, ktoré bolo motivované najmä novým a nakoniec zrušeným špeciálnym odvodom obchodných reťazcov.



V prípade dopytovej inflácie sa nezopakovalo najmä zdražovanie jazdených áut, ktoré možno zvyčajne pozorovať vo februári/marci, pretože tento rok nastalo už v januári.



"Očakávame, že medziročná inflácia by mala ďalej spomaľovať aj v apríli, a to najmä pod vplyvom klesajúcej ceny ropy na svetových trhoch. V nasledujúcich mesiacoch by mal ďalej spomaľovať aj medziročný rast cien potravín, do dopytovej inflácie by sa postupne mohol začať premietať najmä slabší ekonomický rast. Inflácia by sa mala na dlhšie obdobie ukotviť pod úrovňou 2 %," dodal Koršňák.



Najvýraznejší pokles cien na medzimesačnej (o 2,2 %), aj medziročnej báze (o 1,9 %) zaznamenala podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej doprava.



"A to predovšetkým v dôsledku poklesu cien pohonných látok. Ich ceny na Slovensku v posledných týždňoch klesajú a v závere marca 2020 boli ich ceny lacnejšie ako v úvode roka o 13 %. Rovnaký pokles cien benzínu či nafty bol evidovaný aj na medziročnej báze. Dôvodom je vývoj cien ropy na svetových trhoch. Paradoxne, áut na cestách vďaka zlacneniu cien pohonných hmôt nepribúda, skôr naopak," doplnila Sadovská.



Štatistický úrad SR informoval, že v marci 2020 sa medziročne spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,3 %. Spotrebiteľské ceny sa v marci 2020 v porovnaní s februárom 2020 v úhrne nezmenili.