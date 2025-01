Analytici: Inflácia v SR by v roku 2025 mala prekročiť úroveň 4 %

Bratislava 15. januára (TASR) - Koncoročné zvoľnenie inflácie malo na Slovensku s veľkou pravdepodobnosťou len dočasný charakter, v roku 2025 by sa inflácia mala pohybovať nad úrovňou 4 %. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o decembrovej a koncoročnej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Predĺženie dotácií cien plynu pre domácnosti síce najskôr zabráni zrýchleniu inflácie nad 5 %, konsolidačný balíček, ktorý obsahuje vyššiu daň z pridanej hodnoty (DPH) i spotrebné dane či novú daň z cukru a neskôr počas roka aj novú transakčnú daň, by však už v januári mal zrýchliť rast cien nad 4 %. Nižšiu DPH na potraviny obchodníci premietli do cien potravín už v decembri, a tak celkový rast cien sa v tomto roku zmierňovať pravdepodobne už nebude," myslí si Koršňák.



V roku 2025 budú podľa Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, infláciu ťahať najmä efekty konsolidačných opatrení, akými sú vyššia DPH a zvýšené obchodné náklady v dôsledku vyššieho zdaňovania alebo zavedenia dane z finančných transakcií. Tieto vyššie náklady sa podľa neho prenesú na spotrebiteľov. Trh práce zostane odolný a jadrové inflačné tlaky budú pretrvávať.



"Očakávame, že na rozdiel od väčšiny krajín eurozóny zostane inflácia na Slovensku v porovnaní s rokom 2024 vyššia, pričom ECB bude naďalej znižovať úrokové sadzby. V roku 2025 predpokladáme, že inflácia prekročí 4 %. Vzhľadom na pokračujúcu vládnu politiku stropovania cien energií pre domácnosti sú však riziká naklonené smerom nadol. To znamená, že odhady budeme s vysokou pravdepodobnosťou v dohľadom čase korigovať," doplnil Kočiš.



"Vzhľadom na skladbu nášho spotrebiteľského koša, kde potraviny tvoria väčšinu výdavkov domácností, očakávame, že rast inflácie bude najskôr pozvoľný a neskôr v priebehu jari bude postupne rásť spolu s rastom nákladov firiem a zavedením transakčnej dane. Najvýraznejšie očakávame prírastky pri cenách bývania, teda druhej výdavkovo najväčšej zložke rozpočtov domácností. Ak si k tomu pridáme aj ceny, ktoré sa meniť určite nebudú (garantované energie pre domácnosti), hovoria naše prognózy o raste inflácie v roku 2025 na úrovni 4 %," dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček.



To by podľa neho v konečnom dôsledku nemuselo ekonomiku obmedzovať tak veľmi, ako sa pôvodne očakávalo. "Na druhej strane, pri raste ekonomiky však najväčšou neznámou ostáva vývoj zahraničného obchodu, najmä automobilového sektora, ktorý bude v tomto roku pod kombinovaným tlakom čínskej produkcie a prípadných amerických ciel," uzavrel Boháček.



ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v decembri 2024 klesli medzimesačne o 0,4 %, čo bol najvýznamnejší medzimesačný pokles za osem a pol roka (od júla 2016). Tempo medziročnej inflácie sa spomalilo na 2,9 %, v októbri a novembri to bolo ešte nad úrovňou 3 %. V súhrne za rok 2024 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 2,8 %.