Analytici: Inflácia v SR sa v nasledujúcich mesiacoch zrýchli

Bratislava 14. mája (TASR) - Inflácia na Slovensku by sa mala v nasledujúcich mesiacoch zrýchliť. Uviedol to Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne, v komentári k údajom o aprílovej inflácii, ktoré v stredu zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„V nasledujúcich mesiacoch očakávame mierne zrýchlenie medziročného rastu cien, pričom vrchol by mohol nastať v lete na úrovni okolo 4 %. Podľa našich odhadov by priemerná miera inflácie mohla v tomto roku skončiť mierne pod hranicou 4 %. Tohtoročný rast cien je široko rozložený naprieč rôznymi skupinami tovarov a služieb, pričom je poháňaný vyššou daňou z pridanej hodnoty (DPH) zavedenou ako súčasť konsolidačného balíka. Stále očakávame postupné premietanie vyššej DPH a rastúcich nákladov (napr. dane z finančných transakcií) do spotrebiteľských cien,“ spresnil.



Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim vývoj inflácie v tomto roku je podľa Kočiša cenový strop na energie, ktorý vláda opätovne zaviedla. Ten síce pomohol znížiť infláciu, zároveň však sťažuje konsolidačné úsilie. „Rastúce ceny, ale aj neistota v globálnom prostredí sa prejavujú aj v nižších úrovniach spotrebiteľskej dôvery, čo prirodzene tlmí nákupný apetít a môže pôsobiť ďalej protiinflačne. Možno očakávať, že domácnosti v očakávaní ťažších časov budú viac kumulovať úspory,“ priblížil Kočiš.



„Na tohtoročný vývoj cenovej hladiny na Slovensku významne vplývajú daňové opatrenia v rámci konsolidácie verejných financií. Aj napriek tomu, že v apríli prišlo k určitému spomaleniu tempa zdražovania, v nasledujúcich mesiacoch očakávame, že sa inflácia ešte zrýchli - dôvodom bude i zavedenie transakčnej dane od apríla 2025. Priemerná inflácia za celý rok by tak mohla presiahnuť 4 %,“ doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



Tomáš Boháček, analytik 365.bank, očakáva, že medziročne nižšie ceny pohonných látok súvisiace s poklesom cien ropy na svetových trhoch budú aj naďalej udržiavať infláciu na nižších úrovniach. „Možno povedať, že kým domáce faktory (vyššia DPH, transakčná daň, ceny nehnuteľností) tlačia na rast cien, externé vplyvy ich dokážu veľmi efektívne vyvažovať. Dnes tak možno povedať, že nebyť tvrdej vyjednávacej colnej politiky administratívy USA, ktorá sa podpísala pod pokles globálnej ekonomiky a dopytu po rope, inflácia by u nás naďalej atakovala 4 %,“ upozornil Boháček.



Inflácia po predošlom náraste v apríli podľa analytikov Úseku pre menu, štatistiku a výskum Národnej banky Slovenska (NBS) poľavila. „Spotrebiteľské ceny boli nižšie ako očakávania jarnej predikcie NBS. Pomohlo najmä miernejšie tempo zdražovania bežných tovarov a lacnejšie tankovanie,“ poznamenali analytici NBS.



ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v apríli vzrástli medzimesačne o 0,1 %, medziročne o 3,7 %. Pri oboch ukazovateľoch išlo zatiaľ o najnižšiu hodnotu v tomto roku. Medziročná inflácia mala ešte v marci hodnotu 4 % a vo februári 3,8 %.