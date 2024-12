Analytici: Inflácia v Turecku by mala v závere roka klesnúť k 45 %

Ankara 27. decembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Turecku by sa mal spomaliť aj v poslednom mesiaci roka, odhadujú analytici, podľa ktorých by inflácia v decembri mala dosiahnuť okolo 45 %. To je zhruba o dva percentuálne body menej než v predchádzajúcom mesiaci. V spomaľovaní bude pokračovať aj naďalej a ku koncu budúceho roka ju analytici odhadujú pod 27 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters, uviedli, že v decembri by medziročná inflácia v Turecku mala dosiahnuť 45,2 %. Na porovnanie, v novembri zaznamenala 47,1 %. Ich odhad sa pohyboval v rozmedzí od 44,9 % do 45,54 %.



V závere budúceho roka potom počítajú s infláciou na úrovni 26,5 %. Odhad ekonómov sa pritom pohyboval od 25 % do 29 %. Turecká centrálna banka, ktorá tento týždeň znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 250 bázických bodov na 47,5 %, je optimistickejšia a v závere budúceho roka predpokladá infláciu na úrovni 21 %.