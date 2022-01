Analytici: Inflácia v Turecku by sa mala koncom roka spomaliť pod 27 %

Ankara 17. januára (TASR) - Vysoká inflácia v Turecku sa bude v nasledujúcich mesiacoch ďalej zrýchľovať, ku koncu roka by sa však situácia mala zlepšiť a z terajších vyše 36 % by sa miera inflácie mala dostať pod 27-percentnú hranicu. Predpokladajú to analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters.



Medziročná miera inflácie vyskočila v decembri minulého roka na 36,08 %, čo predstavuje najvyššiu infláciu od septembra 2002. Prudký rast spotrebiteľských cien spôsobila politika centrálnej banky, ktorá pod tlakom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana od septembra prudko znižovala úrokové sadzby. V dôsledku menovej politiky klesol kurz tureckej líry oproti doláru o 44 %.



Analytici predpokladajú, že ku koncu 1. štvrťroka tohto roka dosiahne medziročná miera inflácie v Turecku približne 40 %. V závere 2. štvrťroka počítajú iba s miernym spomalením na 39 %. Prieskum uskutočnila agentúra Reuters 10. až 14. januára.



K výraznejšiemu spomaleniu rastu spotrebiteľských cien by podľa analytikov malo dôjsť v 2. polroku, pričom ku koncu roka predpokladajú infláciu na úrovni 26,8 %. S ďalším spomaľovaním rastu spotrebiteľských cien počítajú v roku 2023, v závere ktorého by inflácia mala dosiahnuť 15,4 %.



Napriek očakávanému výraznému spomaleniu inflácie v porovnaní so súčasným stavom je však odhad analytikov omnoho pesimistickejší než očakávania vlády. Tá predpokladá, že do polovice roka 2023 sa miera inflácie v Turecku spomalí na jednocifernú hodnotu.