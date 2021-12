Analytici: Inflácia v Turecku prvýkrát od roku 2003 presiahne 30 %

Istanbul 28. decembra (TASR) - Inflácia v Turecku dosiahne v poslednom mesiaci roka viac než 30 %. Očakávajú to analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters. Ak sa odhad potvrdí, miera inflácie v Turecku tak prvýkrát za 18,5 roka prekoná 30-percentnú hranicu.



Analytici odhadujú, že spotrebiteľské ceny v Turecku vzrastú v decembri medziročne o 30,6 %. To znamená najvýraznejší rast spotrebiteľských cien od mája 2003. Prognózy sa pohybovali v rozmedzí 26,4 % až 37,3 %.



V medzimesačnom porovnaní očakávajú analytici decembrovú infláciu okolo 9 %. Odhad rastu spotrebiteľských cien sa pohyboval od 5,5 % do 14,6 %.



Pod vysokú mieru inflácie, ktorá v novembri presiahla 21 %, sa podpísal prepad tureckej líry na historické minimá. Problémy meny spôsobila menová politika centrálnej banky, ktorá pod tlakom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana znížila kľúčovú úrokovú sadzbu od septembra už o 500 bázických bodov.



Inflácia sa na dvojcifernej úrovni a výrazne nad infláciou v iných rozvíjajúcich sa ekonomikách drží väčšinu z posledných štyroch rokov. Prudký rast spotrebiteľských cien výrazne zredukoval životnú úroveň Turkov a s ňou aj podporu prezidenta.



Podľa údajov tureckej konfederácie odborových zväzov Turk-Is sa len ceny potravín zvýšili v decembri oproti novembru o 25,75 %. Medziročne tak vzrástli o 55 %, zatiaľ čo v novembri medziročný rast predstavoval 27 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to najvyšší medziročný rast cien potravín od roku 1987.



Centrálna banka vo svojej ostatnej októbrovej správe odhadovala koncoročnú infláciu na 18,4 %. Vláda je ešte optimistickejšia a očakáva, že inflácia dosiahne na konci tohto roka 16,2 %.



V budúcom roku by sa miera inflácie mala podľa analytikov spomaliť. Odhadujú, že v jeho závere dosiahne 24,85 %. Turecký štatistický úrad by mal údaje o vývoji inflácie za december zverejniť 3. januára.