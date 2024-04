Analytici: Inflácia výrazne spomaľuje, pomohli jej potraviny

Bratislava 15. apríla (TASR) - Inflácia na Slovensku od začiatku roka výrazne klesla, a to v dôsledku vysokej bázy z minulého roka a oslabovania inflačných tlakov, najmä v oblasti potravín. Významnú rolu zohrala aj regulácia cien energií. Za celý rok 2024 môže priemerná inflácia dosiahnuť približne 3 %, predpokladajú ekonomickí analytici.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR v pondelok informoval, že rast cien v marci výrazne spomalil, keď medziročná inflácia dosiahla 2,3 % oproti februárovým 3,4 %. Je tak najnižšie od mája 2021.



"Inflácia v marci opäť citeľné spomalila a priblížila sa už aj na Slovensku k 2 % inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky (ECB). Za prekvapivo silným marcovým zmiernením medziročného rastu cien je potrebné hľadať predovšetkým ceny potravín," zhodnotil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Tie podľa neho mierne nezvyčajne v predveľkonočnom období zlacneli a v medziročnom porovnaní už vykazovali len zanedbateľný nárast.



"V číslach došlo k významnej a vítanej zmene, keď ceny potravín už nie sú hlavným ťahúňom rastu cien ani na medzimesačnej, ani na medziročnej báze," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Vyzdvihol, že v marci došlo k medzimesačnému zlacneniu v šiestich z deviatich kategórií potravín. Po dlhom období poklesu burzových cien komodít sa tento vývoj podľa neho začal výraznejšie prejavovať aj v slovenských obchodoch.



Regulácia cien energií v SR spôsobila, že sú na medziročnej báze lacnejšie než v minulom roku, priblížil ekonóm. Zároveň však upozornil, že výrazne zaostávajú za trhovou úrovňou, čo prináša nemalé náklady štátnemu rozpočtu. Ministerstvo hospodárstva preto už avizovalo, že od budúceho roka zvolí skôr cestu adresnejšej pomoci ako plošného dotovania cien.



Priestor pre ďalšie spomalenie medziročného rastu cien je podľa Koršňáka v nasledujúcich mesiacoch relatívne obmedzený. Nepredpokladá, že by inflácia mohla klesnúť výraznejšie pod 2 %, aj keď v apríli by mohla túto hranicu otestovať.



"Na rozdiel od úvodu roka už počas jari prestane na medziročnú infláciu pôsobiť priaznivý bázicky efekt a spomaľovanie sa postupne zastaví. Ďalšie zvoľňovanie inflácie budú brzdiť rastúce mzdy, ktoré sa budú premietať najmä do cien služieb, i zotavujúca sa spotreba, či vyššie spotrebné dane a niektoré poplatky," vysvetlil.



V apríli však ešte bude na ceny pôsobiť bázický efekt z minulého roka, avizoval analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Branislav Karmažin. "Inflácia meraná národnou metodikou CPI by mohla byť na jeden mesiac tesne pod 2 % a dosiahnuť krátkodobé dno," predpokladá.



Analytici očakávajú, že priemerná inflácia za celý rok môže dosiahnuť okolo 3 %. "Do budúcich mesiacov však už musíme rátať aj s možnosťou, že nám medziročná miera inflácie mierne poskočí nahor, keďže bázický efekt už poľavuje a volatilita na trhoch je zvýšená. Dôvodom sú najmä geopolitické tenzie zvyšujúce neistotu vo svete, ktorá sa automaticky premieta do vyšších cien," doplnil Horňák.