Analytici: Inflácia zrýchli v decembri mierne, v januári už zásadne

Bratislava 13. decembra (TASR) - Inflácia na Slovensku by v decembri mala mierne zrýchliť. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o novembrových spotrebiteľských cenách, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Predpokladáme, že inflácia ľahko zrýchli aj v poslednom mesiaci roka (na 3,3 %) a priemernú infláciu v tomto roku zaokrúhli na 2,8 %. Zásadné zrýchlenie inflácie čaká slovenské domácnosti až v januári. Vtedy sa do spotrebiteľských cien začne plne premietať ohlásený konsolidačný balík, najmä vyššia daň z pridanej hodnoty (DPH)," spresnil.



"Už v úvode roka by sa tak inflácia mohla vyšplhať i nad úroveň 5 %, a to v prípade, že vláda nijako nebude tlmiť ohlásený nárast cien plynu. Vyššie ceny plynu by pritom medziročnú infláciu mohli navyšovať až o takmer jeden percentuálny bod. V závislosti od miery kompenzácie však bude ich príspevok k celkovej inflácii pravdepodobne predsa len o niečo nižší, čo by mohlo celkovú infláciu v januári udržať jemne pod 5 %," dodal Koršňák.



"Očakávame, že ceny potravín budú aj naďalej ovplyvňovať najmä externé faktory a zároveň dôsledky konsolidácie verejných financií v podobe vyšších daní čí odvodov. Na druhej strane bude rast do istej miery tlmiť znížená DPH na potravinách, ktorú vláda schválila v konsolidačných opatreniach," doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.



"Pre rok 2024 očakávame priemerný rast cien medziročne na úrovni 2,8 %. Pretrvávajú jadrové inflačné tlaky spôsobené nízkou nezamestnanosťou a silným rastom nominálnych miezd," podčiarkol.



Kočiš dodal, že priemerná miera inflácie v roku 2025 by sa mohla ustáliť mierne pod 5 %. "Na druhej strane, odhad inflácie na budúci rok môže byť ešte ovplyvnený prípadnou novou vládnou reguláciou cien energií pre domácnosti (najmä plynu)," uzavrel analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že medziročná inflácia dosiahla v novembri 2024 hodnotu 3,2 %, čo bola tretia najvyššia hodnota od začiatku tohto roka. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v novembri v porovnaní s októbrom vzrástli o 0,2 %.