Analytici: Inflácia zvoľňovala, pomohol bázický efekt aj obedy zadarmo

Bratislava 14. júna (TASR) - Inflácia v máji 2023 ďalej zvoľňovala, pomohol silný bázický efekt aj znovuzavedené obedy zadarmo na školách. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o spotrebiteľských cenách, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Inflácia sa v máji v súlade s očakávaniami ďalej zmierňovala. Napriek tomu sa však držala na vysoko nadpriemerných dvojciferných úrovniach. Rast cien smerom nadol v máji ťahali lacnejšie pohonné látky, znovuzavedené obedy 'zadarmo' pre žiakov škôl, ale aj postupné utlmovanie, respektíve stabilizácia rastu cien potravín, tovarov a bežných služieb, ktoré v medziročnom porovnaní zvýrazňuje silný bázicky efekt," spresnil.



Máj podľa neho potvrdil zmiernenie tlaku na zdražovanie potravín. Ceny potravín síce v porovnaní s aprílom v priemere zdraželi o 0,4 %, tento nárast sa však dá pripísať výlučne na vrub sezónny. Po očistení o tradičnú sezónu ceny potravín druhý mesiac v rade klesali, tentoraz približne o pol percenta. V medziročnom porovnaní, podporené aj silným bázickým efektom, sa tak dynamika ich rastu výraznejšie zvoľnila z 26,1 % na 21,9 %.



"Očakávame, že inflácia svoj vrchol už dosiahla a v zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Zmierňovanie (medziročnej) inflácie bude naďalej podporovať najmä silný bázicky efekt. Väčšina položiek spotrebného koša by si však mohla ešte niekoľko mesiacov udržať stále nadpriemerné dynamiky zdražovania, výdatne podporované sekundárnymi efektami vyšších cien energií (ktoré sa prelievajú do cien len postupne) i stále relatívne napätým trhom práce," zdôraznil.



"Na druhej strane, už v júli spomaľovanie inflácie podporí opäť aj administratívny krok politikov - zrušenie koncesionárskych poplatok, ktoré zníži infláciu o 0,3 percentuálneho bodu. I vďaka tomu by sa už v júli - auguste tak inflácia mohla spomaliť do jednociferných úrovní. V priemere by podľa našich prepočtov mala dosiahnuť 11,1 % a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 7 %," dodal Koršňák.



"Nateraz sa zdá, že jednocifernú mieru medziročného nárastu cien by sme mohli dosiahnuť už v úvode jesene. Dôležitým determinantom pre tento vývoj však bude rast miezd, ktoré sú dôležitou nákladovou položkou firiem a môžu tak za určitých okolností brzdiť pokles cien," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR v stredu informoval, že inflácia v máji 2023 klesla na úroveň 11,9 %. Medzimesačne spotrebiteľské ceny tovarov a služieb dokonca klesli o 0,1 %.