Analytici: Inflácia stále zostávala vysoko nadpriemerná

Bratislava 15. novembra (TASR) - Inflácia zvoľňovala aj v októbri 2023, stále však ostávala vysoko nadpriemerná. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o októbrových spotrebiteľských cenách, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Smerom nadol infláciu tlačí predovšetkým vysoká minuloročná porovnávacia základňa. Tá sa prejavuje najmä pri cenách potravín či bežných tovaroch. Cenová korekcia pri potravinách, ktorú sme mohli pozorovať počas leta, sa však nateraz zastavila," priblížil.



K zmierňovaniu inflácie posledné mesiace prispieva podľa neho najmä spomaľujúci medziročný rast cien potravín. I v októbri boli potraviny zodpovedné za približne polovicu spomalenia dynamiky celkovej medziročnej inflácie.



Inflácia má podľa jeho názoru svoj vrchol už za sebou a v zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. "Zmierňovanie (medziročnej) inflácie bude podporovať silný bázicky efekt, ale ruku k dielu najskôr pridá i slabnúci domáci spotrebný dopyt. Naopak, zvoľňovanie inflácie by i naďalej mohli pribrzďovať rastúce mzdy, ktoré budú brzdiť najmä spomaľovanie inflácie služieb, ale i aktuálne vyššie ceny ropy na svetových trhoch," myslí si analytik.



"V priemere by podľa našich prepočtov mala inflácia tento rok dosiahnuť 10,7 % a v závere roka by sa mohla pohybovať tesne nad 6 %. Budúci rok by sa potom mala hýbať na úrovni okolo 4 až 5 %. Kľúčové pre rast cien budúci rok budú opäť rozhodnutia o regulovaných cenách energií na bývanie. Predpokladáme pritom, že k plnému premietnutiu trhových cien energií do cien plynu, tepla a elektriny pre slovenské domácnosti nepríde ani v budúcom roku a štát rast cien týchto položiek bude opäť čiastočne tlmiť," dodal Koršňák.



"Budúcoročná miera inflácie je nateraz stále neistá, keďže regulácia cien energií ostáva zahalená rúškom tajomstva. Nateraz však rátame s rastom cien energií asi na úrovni 15 %, keďže zásahy do cenotvorby sú finančne veľmi nákladné. Okrem toho bude dôležité sledovať ďalší vývoj cien na energetických trhoch, ako aj vývoj miezd, ktoré ako významná položka nákladov budú ovplyvňovať tvorbu cien vo firmách v budúcom roku. Priemerná miera inflácie by podľa našich odhadov mohla v roku 2024 dosiahnuť 5,5 %," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



Analytička Wood & Company Eva Sadovská očakáva, že aj v ďalších mesiacoch 2023 sa bude tempo zdražovania spomaľovať, a to pod 7 %. "Priemernú hodnotu inflácie za celý rok 2023 odhadujeme momentálne na úrovni 10 až 11 %, bližšie k 11 %. Na nízke úrovne inflácie, napríklad okolo 2 %, teda okolo inflačného cieľa eurozóny, tak môžeme v tomto roku určite zabudnúť," uzavrela Sadovská.



ŠÚ SR informoval, že inflácia aj v októbri klesala už ôsmy mesiac za sebou, keď sa rast cien v medziročnom porovnaní zastavil na úrovni 7,1 % zo septembrových 8,2 %. Medzimesačne ceny vzrástli o 0,2 %.