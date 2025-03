Analytici: Januárový maloobchod bol v tieni zmien DPH a sezónnosti

Bratislava 6. marca (TASR) - Výsledky maloobchodných tržieb v prvom mesiaci tohto roka boli primárne ovplyvnené dôsledkami zmien dane z pridanej hodnoty (DPH). Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o januárových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Situácia bola však v januári pomerne zaujímavá, keďže na jednej strane klesali tržby v dôsledku vyšších cien výrobkov a služieb po zvýšení základnej sadzby DPH (nižšia kúpyschopnosť), ale klesali často aj z dôvodu nižšej selektívnej sadzby DPH na ubytovanie či viaceré potraviny. Nominálne predaje teda zostali rovnaké, ale reálny úhrn tržieb z dôvodu nižších cien poklesol," priblížil.



Tým, že zároveň je pri porovnaní obdobia január - december výrazný vplyv sezónnosti (najmä pre sviatky a vplyv počasia pri hobbymarketoch) vznikla podľa neho kombinácia, pri ktorej jednoznačne nemožno povedať, aký je vývoj sily spotrebiteľa.



"Na konečnú odpoveď si budeme musieť počkať na súhrnnejšie údaje za celý štvrťrok, avšak nateraz známe údaje ukazujú, že výdavková sila spotrebiteľa je medziročne slabšia iba o približne 5 %, čo je menej, ako sa pôvodne očakávalo. Očakávame však, že sa kúpyschopnosť voči januáru bude znižovať s kulmináciou tesne pred letom," zdôraznil Boháček.



Tržby maloobchodu v úvode roka aj podľa Ľubomíra Koršňáka, analytika UniCredit Bank, ovplyvnilo najmä predsunutie spotreby motivované zvýšením DPH. "Predpokladáme, že korekcia spotreby bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Ochotu domácností zvyšovať svoje spotrebné výdavky bude tento rok nahlodávať fiškálna konsolidácia a spomalenie rastu ich reálnych prímov. Naznačuje to aj spotrebiteľská dôvera, ktorá sa začala pomerne citeľne zhoršovať už v poslednom kvartáli minulého roka a v tomto trende pokračovala aj v úvode tohto roka," poznamenal Koršňák.



Nárast DPH podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, priniesol plošný nárast inflácie, čo bude okresávať rast reálnych miezd. Zároveň bude dosah nových nákladov prichádzajúcich z konsolidačného balíka či rastu príplatkov vo firmách odčerpávať z ich schopnosti zvyšovať mzdy.



"Predpokladáme preto, že hoci bude spotreba domácností v najbližších kvartáloch medziročne silnejšia, vysoké miery rastu už s najväčšou pravdepodobnosťou neuvidíme. Rast HDP by tak mohol v tomto roku dosiahnuť asi 2 %," doplnil Horňák.



ŠÚ SR informoval, že tržby maloobchodu v januári 2025 dosiahli medziročne vyššie hodnoty o 0,8 %. V porovnaní s decembrom 2024 po sezónnom očistení tržby maloobchodu klesli o 9 %.