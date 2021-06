Bratislava 29. júna (TASR) - Júnová nálada v slovenskej ekonomike je najlepšia od septembra 2017. Uviedla to v komentári k júnovému ekonomickému sentimentu Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



„Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu vzrástol o 3,9 bodu na úroveň 107. Od septembra 2017 tak ide o najvyššiu hodnotu, ktorá zároveň už tretí mesiac po sebe prekonáva aj hladinu tesne pred začiatkom pandémie. Dôvera sa výraznejšie zlepšila v priemysle, ale polepšenie nastalo aj v prípade obchodu, stavebníctva a u spotrebiteľov. V prípade služieb zaznamenal indikátor mierne zhoršenie," spresnila.



Spotrebiteľská atmosféra bola podľa nej v júni optimistickejšia ako počas predchádzajúceho mesiaca. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery si medzimesačne polepšil o 2,7 bodu a dosiahol hodnotu –18,4 %. Oproti máju 2021 boli spotrebitelia podstatne optimistickejšie naladení v prípade očakávaného vývoja nezamestnanosti. Mierne sa zlepšili ich očakávania ohľadom hospodárskej situácie alebo úspor.



„Predpokladáme, že v nasledujúcich mesiacoch by sa dôvera spotrebiteľov mohla ešte viac priblížiť a postupne atakovať úrovne nálady spred pandémie," upozornila Sadovská.



Na náladu spotrebiteľov podľa Sadovskej nepochybne vplýva mnoho faktorov – ich aktuálny stav, ale aj budúci vývoj. „V prípade ekonomického vývoja sa v tomto roku očakáva nárast HDP. Miera nezamestnanosti v prvom polroku rástla z dôvodu druhej vlny pandémie, v druhej polovici roka by postupne počet nezamestnaných už mohol začať klesať," dodala Sadovská.



Podľa Jany Glasovej, analytičky 365.bank na trhu sa čiastočne rozplynuli obavy z materiálovej krízy. Tá je podľa nej spôsobná hlavne zabrzdením výroby počas krízy a pomalším rozbiehaním výroby po pandémii.



„Predpokladáme, že zlepšovanie nálady v službách, v obchode a aj medzi spotrebiteľmi bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Kameňom úrazu ale bude nálada v priemysle, ktorá bude ovplyvňovaná hlavne vývojom materiálovej krízy," uzavrela Glasová.