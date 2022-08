Analytici: Júnové tržby obchodníkov vzrástli o 1,5 %

Bratislava 3. augusta (TASR) – Rekordne vysoká inflácia počas jari začala nahlodávať spotrebu slovenských domácností a jún tento trend potvrdil. Dynamika medziročného rastu tržieb v maloobchode sa spomalila z májových 7,8 % už len na 1,5 %. Tržby však zatiaľ ostali nad úrovňou rovnakého obdobia predchádzajúceho roka i nad rovnakým obdobím posledného roka pred pandémiou (2019), upozornili analytici.



"Aj napriek rastúcej inflácii, omikronovej vlne a vojnovému konfliktu na Ukrajine dokázala počas prvého kvartálu 2022 práve vyššia spotreba slovenských domácností potiahnuť celkový ekonomický rast v krajine," uviedla analytička analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák však upozornil na trend, keď podľa údajov Štatistického úradu klesali tržby v maloobchode v júni už tretí mesiac v rade, keď sa v porovnaní s májom znížili o 2,8 %.



Spotreba domácností by tak aj v druhom štvrťroku stále mohla podporovať ekonomický rast, avšak už výrazne menej, ako to bolo v prvom štvrťroku. Podľa Sadovskej podporí oslabenú ekonomiku aj v najbližšom období práve spotreba obyvateľov. "Hoci rast platov nebude stačiť na rast cien tovarov a služieb a vysoká inflácia bude doliehať na kúpyschopnosť obyvateľstva, spotrebitelia využijú na míňanie aj svoje nahromadené úspory z čias pandémie a prísnych opatrení," predpokladá analytička .



Koršňák však pripomenul, že pozícia do ďalšieho štvrťroka je výrazne horšia ako v predchádzajúcom štvrťroku. "Spotreba v nasledujúcich mesiacoch bude narážať na svoje limity. Narúšať ju bude zhoršený spotrebiteľský sentiment v dôsledku vojny na Ukrajine, ale predovšetkým rekordná inflácia," uviedol. Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácností očakáva aj postupné utlmovanie spotreby domácnosti na Slovensku. Protiinflačné opatrenia vlády budú podľa analytika tento rok výpadky reálnych príjmov domácnosti tlmiť pravdepodobne len čiastočne.