Analytici: K poklesu priemyslu prispela väčšina kľúčových odvetví

Bratislava 10. novembra (TASR) - Priemysel sa v septembri 2023 vrátil do červených čísel. K jemnému poklesu prispela väčšina jeho kľúčových odvetví vrátane výroby áut. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o septembrovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"V septembri sa nedarilo ani energetike, najskôr v dôsledku nižšieho dopytu kvôli teplému počasiu. V medziročnom porovnaní si energetika však stále udržala aspoň jemný rast aj za pomoci nového bloku jadrovej elektrárne (JE) Mochovce," priblížil.



Naopak, septembrovým prekvapením bolo podľa neho oživenie produkcie vo viacerých problémových odvetviach priemyslu na čele s hutníkmi či ťažbou. V porovnaní s letom sa však produkcia zvyšovala aj v spracovaní dreva a papiera, výrobe nábytku či spotrebnej elektroniky, hoci na rozdiel od hutníkov tam zatiaľ úrovne z jesene minulého roka nedosiahla.



"Vojna na Ukrajine, stále prítomná inflácia, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by mali stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace teda naďalej nie je optimistický. Na druhej strane, priaznivý bázický efekt a čiastočná stabilizácia energetického šoku by predsa len mohli smerom k záveru roka pomôcť slovenskému priemyslu vyhrabať sa z červených čísel (v medziročnom porovnaní). V medziročnom porovnaní by mohol čísla priemyslu vylepšovať aj bázicky efekt v energetike, ktorej produkciu by navyše mal podporiť aj nový 3. blok JE Mochovce," dodal Koršňák.



"Priemysel vo všeobecnosti podľa konjunkturálneho prieskumu očakáva oslabenie produkcie v najbližších mesiacoch, najoptimistickejší sú výrobcovia kovov a kovových konštrukcií, elektrických zariadení či ostatných strojov a zariadení. V zelených číslach sa držia aj očakávania automobiliek," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



Oslabovanie ekonomickej aktivity podľa Horňáka znižuje zahraničný dopyt, ktorý je kľúčový pre slovenský priemysel. "Vzhľadom na tento faktor preto môžeme očakávať, že aj v najbližších mesiacoch budú slovenskí priemyselníci pod tlakom. Dôležitý tiež bude aj ďalší vývoj cien energií, ďalšie kroky v oblasti zelenej transformácie a štátne politiky v tejto oblasti. To bude rozhodujúce aj pre konkurencieschopnosť slovenských priemyselných výrobkov na svetovom trhu," uzavrel Horňák.



ŠÚ SR v piatok informoval, že priemyselná produkcia SR v septembri 2023 medziročne poklesla o 0,6 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,7 %.