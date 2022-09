Analytici: K poklesu priemyslu v poslednej dobe prispieva energetika

Bratislava 9. septembra (TASR) - K poklesu priemyslu v posledných mesiacoch prispieva najmä domáca energetika. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k júlovej priemyselnej produkcii, ktorú zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Energetika podľa neho síce už v júli 2022 ďalej neklesala, medziročne však bola jej produkcia nižšia až o 29,1 %. "Celkové čísla medziročného rastu priemyslu tak znižovala až o 4 percentuálne body. Inými slovami, bez poklesu energetiky by priemysel v júli medziročne klesal 'len' o 2,4 %," spresnil.



"Predpokladáme, že za prudkým prepadom slovenskej energetiky, ktorý pozorujeme už od začiatku roka, sú skôr technické faktory (obchodné kontrakty) ako reálny pokles vo výrobe elektriny či tepla," myslí si analytik.



Výraznejší pokles produkcie v júli podľa Koršňáka zaznamenali dve tzv. low-tech odvetvia orientované prevažne na domáci trh – potravinári a výrobcovia textilu, odevov a obuvi. V oboch sa produkcia oproti júnu po zohľadnení sezóny znížila o viac ako desatinu, v porovnaní s júlom minulého roka bola potom nižšia o 8,5 % (potraviny), respektíve 3,1 % (textil).



"Nálada v domácom priemysle ostáva nízka. Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale už aj prvé efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov budú čoraz viac nahlodávať aj kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Viacero odvetví tak môže v druhej polovici roka vykazovať pozvoľné znižovanie produkcie," upozornil.



Pokles produkcie je podľa Koršňákových slov pritom možné očakávať najmä pri energeticky náročnej produkcii, kde budú kľúčovú rolu zohrávať najmä vysoké ceny energií, ktoré môžu robiť časť produkcie ekonomicky nerentabilnou. "Na druhej strane, v auguste by mohol medziročné čísla priemyslu štatisticky vylepšovať priaznivý bázicky efekt, najmä v automobilovom priemysle," zdôraznil.



V kľúčovom automobilovom priemysle budú podľa Koršňáka naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. "Tie by sa mohli v porovnaní s jarou tohto roka aspoň čiastočne uvoľniť, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie priemyslu. Problémy automobilového priemyslu aj v ostávajúcich mesiacoch roka by mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok)," dodal analytik UniCredit Bank.



"Ďalší výkon priemyslu (ale aj hospodárstva) bude závisieť aj od prijatých opatrení, či už slovenskej vlády, alebo európskeho spoločenstva, ktoré o možných opatreniach práve 9. septembra diskutuje. Pomoc priemyselným podnikom na zmiernenie aktuálnej situácie je nevyhnutná, avšak stále musí byť cielená a efektívna, keďže verejné financie sa po pandémii ešte nestihli znovu postaviť na nohy," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



ŠÚ SR v piatok informoval, že priemyselná produkcia v júli 2022 medziročne poklesla o 6,4 %, zvýšila tak tempo poklesu zaznamenané v júni, ale udržala sa pod mierou poklesu evidovaného v jarných mesiacoch.