Analytici: K výsledku priemyslu v apríli pomohol bázický efekt

Bratislava 10. júna (TASR) - K pozitívnemu výsledku priemyslu v apríli 2021 dopomohol bázický efekt, keďže vlani v apríli výroba výrazne klesla až o viac než -40 % vplyvom prvej vlny pandémie. Uviedla to Jana Glasová, analytička 365.bank, v komentári k priemyselnej produkcii zverejnenej Štatistickým úradom SR.



Spresnila, že počas tohtoročného apríla sa medziročne zvýšila výroba vo všetkých priemyselných odvetviach a vo väčšine z nich dokonca dvojciferným tempom.



"Smerom nahor bol však náš priemysel ťahaný hlavne automobilkami, ktorých výroba sa medziročne zvýšila až štvornásobne. Takto výrazný rast bol možný vďaka slabej báze z minulého roka (v apríli 2020 sa výroba automobilov prepadla až približne o 80 %) a tiež vďaka oživovaniu globálneho dopytu po autách," priblížila.



"Aktuálne však už aj na naše automobilky dopadla tzv. čipová kríza a museli pre to zastavovať výrobu. Napriek výraznému rastu výroby v posledných mesiacoch automobilky stále zaostávajú za predkrízovou produkciou asi o 10 % oproti aprílu 2019," poznamenala.



"Očakávame, že aj v máji dosiahne naša priemyselná produkcia medziročný rast, ale miernejší ako v predchádzajúcich mesiacoch. Smerom nahor ju bude opäť ťahať bázický efekt, keďže vlani v týchto mesiacoch dochádzalo k prudkému prepadu výroby. Májová produkcia však už bude negatívne ovplyvnená odstávkami výroby v našich automobilkách pre chýbajúce čipy. To bude ťahať priemyselnú výrobu nadol zrejme aj v letných mesiacoch. Produkcia v priemysle by potom mohla 'nabrať na obrátkach' počas jesene, keď odznejú dosahy niektorých chýbajúcich materiálov," myslí si analytička.



Práve nad vývojom automobilového priemyslu v ďalších mesiacoch podľa Glasovej visí otáznik. Odvetvie je totiž silno zasiahnuté materiálovou krízou vo svete. Azda najciteľnejším je v automobilovom sektore nedostatok čipov. Ďalším veľkým problémom pre priemysel vrátane automobiliek je nedostatok plastového granulátu, ktorého cena rapídne rastie.



Podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, v nasledujúcich mesiacoch počnúc od mája sa "do čísel začne prelievať" aj problém s nedostatkom polovodičov, ktorý odstavil výrobu v troch automobilkách, v dvoch z nich na dlhšie obdobie.



Problémy v automobilovom priemysle ako kľúčovom odvetví slovenskej ekonomiky budú podľa Horňáka negatívne ovplyvňovať nielen priemyselnú produkciu či zahraničný obchod - v tomto prípade pravdepodobne s určitým oneskorením z dôvodu zásob-, ale aj ekonomický rast.



"Je preto možné, že budeme vidieť pomerne nevídanú situáciu – kombináciu rastu objemu objednávok a zároveň poklesu priemyselnej produkcie. Náš rýchly odhad ukazuje, že priemyselná produkcia by mohla v máji medzimesačne poklesnúť až o 10 % práve v dôsledku týchto problémov v dodávateľských reťazcoch," doplnil Horňák.



"Náš odhad rastu slovenskej ekonomiky na úrovni 4 % v tomto roku berie do úvahy spomínané riziká spolu s určitými dosahmi tretej vlny pandémie v druhej polovici roka. V prípade, že sa situácia bude vyvíjať pozitívnejšie (kratšie obdobie problémov s čipmi, slabšia tretia vlna vďaka zlepšujúcej sa úrovni zaočkovanosti), môže byť výkon hospodárstva vyšší," uzavrel Horňák.



Štatistický úrad SR vo štvrtok informoval, že priemyselná produkcia v apríli 2021 medziročne vzrástla o 69 %. Extrémne vysoký rast priemyselnej produkcie je spôsobený nízkou porovnávacou základňou. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v apríli 2021 oproti marcu 2021 znížila o 1 %.