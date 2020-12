Analytici: K spomaleniu novembrovej inflácie prispela najmä ropa

Bratislava 14. novembra (TASR) - K spomaleniu novembrovej inflácie prispela najmä ropa a potraviny. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k novembrovým spotrebiteľským cenám.



"Prispeli k tomu najmä ponukové faktory – nižšia cena ropy (a pohonných hmôt) aj jemné spomalenie rastu cien potravín. Naopak, dopytová inflácia sa na rozdiel od októbra v novembri ďalej nespomaľovala, keď ostala nezmenená," spresnil.



Ceny potravín sa podľa neho v novembri viac-menej stabilizovali. V priemere ostali na októbrovej úrovni, pričom dynamika ich medziročného rastu sa len nepatrne spomalila z 1,0 % na 0,9 %. Ceny ropy na svetových trhoch v novembri už síce počas väčšiny mesiaca pozvoľne rástli, v priemere však boli stále o približne 1,5 % až 2 % nižšie ako v októbri.



"Očakávame, že medziročná inflácia by sa mohla aj počas posledného mesiaca roka udržať na úrovni blízko 1,5 %, mala by len mierne zrýchliť na 1,6 %, najmä pod vplyvom vyšších cien ropy z prelomu novembra a decembra, ktorých nárast len čiastočne tlmilo silnejšie euro. V úvode budúceho roka by sme však predsa len mohli pozorovať ďalšie spomalenie inflácie smerom k 1 %, a to najmä v dôsledku zlacnenia niektorých regulovaných cien energií na bývanie (teplo, plyn, elektrina), i vyprchania silného bázického efektu pri cenách elektriny (ktoré v januári tohto roka vzrástli až o 8,8 %. Toto zdražovanie sa v úvode budúceho roka takmer s istotou nezopakuje, naopak, ohlásené je zlacňovanie cien elektriny)," myslí si analytik.



Dodal, že aj v budúcom roku by k zmierňovaniu inflácie mali prispievať slabnúce dopytové tlaky v ekonomike (vyplývajúce i z očakávaného pomalšieho rastu miezd), ktoré by mohli postupne tlačiť dopytovú infláciu smerom k úrovni 1 až 1,5 %. Naopak, opačným smerom by malo pôsobiť postupné vyprchávanie efektu lacnej ropy či postupný návrat cien potravín na trajektóriu rastu, ale aj zvýšenie daní z cigariet a tabaku. Aj vďaka tomu by medziročná inflácia mala zaznamenať svoje minimá okolo 1 % už v úvode roka a smerom k záveru roka by sa pomaly mohla zotavovať naspäť smerom k úrovni 2 %.



"Očakávame, že ceny tovarov a služieb budú medziročne vyššie aj počas nasledujúcich mesiacov, v rozpätí 1 až 2 %. Defláciu alebo pokles cien na medziročnej báze v nasledujúcich mesiacoch zatiaľ neočakávame. Vzhľadom na aktuálny vývoj v ekonomike sa objavujú totiž otázky, či nemožno v nasledujúcom období očakávať dokonca pokles cien tovarov a služieb, respektíve defláciu," doplnila Eva Sadovská, analytička Wood & Company.



Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR spotrebiteľské ceny v novembri medzimesačne vzrástli o 0,1 %, ich medziročný rast sa však spomalil na 1,5 %.