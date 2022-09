Analytici: K zrýchleniu inflácie neprispievali ceny pohonných látok

Bratislava 14. septembra (TASR) - K zrýchleniu inflácie ani v auguste neprispievali ceny pohonných látok. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k augustovým spotrebiteľským cenám, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Pohonné látky reagovali na pokles cien ropy na svetových trhoch a v priemere zlacneli o 5,9 %. Dynamika ich medziročného rastu sa tak spomalila z 36,5 % na 27,6 %. Ceny pohonných látok pritom opäť klesali mierne rýchlejšie, ako by naznačovala dlhodobá väzba medzi cenou ropy a cenou pohonných látok na Slovensku. Nadhodnotenie cien z minulých mesiacov sa tak v prípade nafty významne zúžilo, v prípade benzínov plne vymazalo," priblížil.



Inflácia by podľa neho už v auguste mohla dosiahnuť svoj vrchol. "K zmierneniu medziročnej inflácie by v septembri mohol napomôcť aj technický vplyv vyprchania efektu zrušených obedov zadarmo na školách (medziročnú infláciu zvyšuje o 0,5 p. b.). Aj pri ostatných položkách spotrebného koša by ďalšiemu zrýchľovaniu inflácia mala brániť najmä vysoká porovnávacia báza. Rast cien však ostane silný a spomaľovanie dynamiky medziročnej inflácie bude najskôr len veľmi pozvoľné. Inflácia by mala zotrvať na úrovni okolo 13 % až do konca tohto roka," myslí si Koršňák.



Upozornil, že ceny budú stále nahor tlačiť vyššie ceny energií, potravín aj ich sekundárne efekty prelievajúce sa do dopytovej inflácie. "Na úrovni nad 10 % by sa pritom rast cien mal udržať aj v budúcom roku. Kľúčovou položkou, ktorá určí úroveň inflácie v budúcom roku, budú ceny plynu, elektriny a tepla. Plné premietnutie trhových cien do cien pre domácnosti by v budúcom roku zrýchlilo infláciu až k úrovniam okolo 25 % až 30 %. Stále však predpokladáme, že vláda nárast cien energií pre domácnosti bude výrazne tlmiť a celková inflácia sa tak udrží na podobných úrovniach ako v tomto roku," zdôraznil Koršňák.



"Tohtoročná celková inflácia bude rozhodne vysoká, odhadujeme ju okolo úrovne 12 %. Slováci si tak určite aj v nasledujúcich mesiacoch budú priplácať oproti vlaňajšku za potraviny, pohonné látky či bývanie vrátane energií. V žiadnej oblasti inflácie v najbližšom období neočakávame pokles cien oproti minulému roku," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



"Predpokladáme, že priemerná medziročná miera inflácie presiahne v tomto roku 12 % vzhľadom na pretrvávajúce inflačné tlaky a neistotu na trhoch. Zároveň zdvíhame odhad inflácie aj do ďalších rokov (10 % v roku 2023). O niečo vyššiu než v 'normálnych' časoch ju predpokladáme aj v rokoch 2024 a 2025, a to najmä na vrub cien energií a efektov prelievania sa do ekonomiky. Vnímame signály, že zvýšené ceny energií tu s nami ostatnú dlhšie a konečný dosah na spotrebiteľov sa bude len postupne rozkladať v čase," dodal Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že medziročná hodnota inflácie sa zvýšila v auguste 2022 na 14 %. V auguste 2022 medzimesačne vzrástla o 0,8 %.