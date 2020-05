Analytici: Koronakríza poslala ekonomiku SR do mínusových čísiel

Bratislava 15. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu sa už prejavila aj v štatistikách vývoja slovenskej ekonomiky v prvom štvrťroku tohto roka, keď zaznamenala medziročný pokles o 3,9 %. Ide o výraznejší prepad, ako očakávali bankoví analytici, ktorí počítali s poklesom o 2,6 %.



Pokles hrubého domáceho produktu (HDP) spôsobil slabý zahraničný, ale aj domáci dopyt. "Hrubá produkcia tovarov a služieb sa v medziročnom porovnaní znížila prvýkrát od veľkej recesie v roku 2009," uviedol makroekonóm VÚB banky Michal Lehuta. Predbežná bilancia zahraničného obchodu s tovarmi za prvý štvrťrok skončila v mínuse 223 miliónov eur, pričom v rovnakom období vlaňajška zaznamenala prebytok 686 miliónov eur. "Len tento fakt mohol zo štvrťročného HDP prostredníctvom takzvaných čistých vývozov ukrojiť až štyri percentuálne body. Pokles exportu tovarov v prvom kvartáli o 7,3 %," vyčíslil Lehuta. Maloobchodné tržby napriek vyššiemu zásobovaniu sa potravinami domácnosťami tiež pokračovali v miernom poklese z minulého roka, a to o 0,2 % .



Analytička Wood & Company Eva Sadovská tiež upozornila, že už nedávno zverejnené údaje za marec poukazujú aj na prepad tržieb reštaurácií, ubytovania, ale i prepad priemyselnej či stavebnej produkcie. "Tie boli predzvesťou poklesu ekonomiky počas prvého kvartálu. V prípade priemyselnej produkcie sa pod prepad podpísala predovšetkým výroba dopravných prostriedkov," spresnila Sadovská.



V závere prvého štvrťroka však Slovensko zaznamenalo prvé prípady nákazy novým koronavírusom a prijalo opatrenia, ktoré zabránili jeho šíreniu, čím však zabrzdili slovenskú ekonomiku. "Zatvorené zostali mnohé obchody, školy, reštaurácie, iné služby, ale aj výrobné podniky. To výkon hospodárstva zrazilo nadol," doplnil Lehuta.



Štatistický úrad však upozornil, že po spresnení údajov môžu byť čísla o poklese ekonomiky výraznejšie, pretože je zber údajov v súčasnej situácii komplikovanejší. Spresnené údaje zverejní 5. júna tohto roka. "Slovenská ekonomika je malá, otvorená a proexportne orientovaná. To znamená, že ekonomický vývoj na Slovensku závisí nielen od diania na domácej pôde, ale najmä u obchodných partnerov v zahraničí," dodala Sadovská.



Nové objednávky v priemysle v marci 2020 medziročne klesli o 26,1 %

V marci 2020 dosiahli nové objednávky v priemysle výšku 3,748 miliardy eur. V porovnaní s marcom 2019 klesli o 26,1 %.



Ako ďalej v piatok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, po zohľadnení sezónnych vplyvov nové objednávky v priemysle sa v marci 2020 oproti februáru 2020 znížili 19,6 %.