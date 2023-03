Analytici: Krach amerických bánk trh kryptomien zrejme neovplyvní

Bratislava 14. marca (TASR) - Krach dvoch amerických bánk by nemal mať zásadný vplyv na trh kryptomien. Uviedli to analytici oslovení TASR. Problémy bánk však môžu uškodiť startupom, pretože tie boli na krachnuté Silicon Valley Bank (SVB) aj Signature Bank silno naviazané.



Analytik investičnej spoločnosti Across Private Investments Dominik Hapl nepredpokladá, že by krach SVB mal zásadný efekt na vývoj kryptomien, keďže jej portfólio aktív nebolo tak prepojené na samotné kryptomeny. "SVB však financovala startupy, ktoré sa venovali aj kryptomenám, takže tie si budú musieť nájsť nové zdroje financovania. Signature Bank mala väčšie prepojenie na kryptomeny, pričom jej častým klientom boli práve startupy. Tie potrebujú peniaze, vyberali ich, táto informácia sa rozšírila a došlo k takzvanému ´runu na banku´, čo banku položilo," uviedol Hapl.



Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) pripúšťa aj možný pozitívny vplyv pre vývoj kryptomien. "Mnoho ľudí zabudlo, že pôvodnou myšlienkou kryptomien bola decentralizácia a vytvorenie paralelného finančného systému plne nezávislého na tradičných bankách. Vzniklo viacero takzvaných ´stablecoinov´, teda kryptomien ukotvených k tradičným menám, ktoré sú závislé na udržiavaní tejto kotvy pomocou dostatočnej zásoby dolárov a eur. Niektoré z týchto projektov mali tieto peniaze uložené aj v SVB, čo viedlo k strate kotvy. Pád dvoch veľkých bánk tak môže posilniť snahu mnohých ľudí hľadať riešenia v paralelnom finančnom systéme, ktoré tieto kryptomeny používajú," upozornil analytik.



Hlavný ekonóm českej Trinity Bank Lukáš Kovanda nepredpokladá silný vplyv na bankový sektor ako taký. Konštatoval, že Signature Bank sa silne orientovala na oblasť kryptomien, kde medzi jej významných klientov patrí napríklad najväčšia americká kryptoburza Coinbase. Nie je sa však podľa neho potrebné obávať krízy podobnej z roku 2008. "Vtedy boli zasiahnuté najväčšie americké banky, teraz ide primárne o malé a stredne veľké banky, orientované navyše na segment mladých technologických firiem a startupov a tiež na oblasť kryptomien," dodal Kovanda.



Predpoklady analytikov podporuje aj súčasný rast kurzu bitcoinu. Ten v utorok posilnil na 24.605 eur, čo je viac ako štvrtinový nárast za posledných päť dní.