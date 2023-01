Analytici:Kryptomeny sú ako jazda na horskej dráhe, majetok nevybudujú

Bratislava 31. januára (TASR) - Kryptomeny bitcoin a ethereum zaznamenali prudký prepad po historickom strope, ktorý atakovali koncom roka 2021. Uviedli to analytici z maklérskeho domu Universal. Kryptomenám predpovedajú vývoj podobný trase horskej dráhy a investície do nich neodporúčajú.



Pre kryptomeny je špecifický špekulatívny charakter a nepredvídateľný vývoj na trhu. Analytik Marek Sokol z maklérskeho domu podotkol, že "kryptomeny nie sú vhodnou investíciou pre človeka, ktorý si chce dlhodobo budovať a chrániť svoj majetok".



Universal uviedol príklad, keď hodnota bitcoinu 68.790 USD (63.313 eur) nameraná v novembri 2021 klesla začiatkom tohto roka na sumu 16.625 USD. Prišiel tak približne o 75 % svojej hodnoty. Pokles označili ako intenzívny a prudký. Podobne negatívne je na tom kryptomena ethereum, ktorá disponuje druhou najvyššou trhovou kapitalizáciou v svetovom rebríčku. V období medzi novembrom 2021 (4500 eur) a januárom tohto roka sa prepadla zhruba na štvrtinu svojej hodnoty.



Sokol vypočítal, že investície do kryptomien sú vhodné v prípade, ak má človek finančnú rezervu na úrovni minimálne troj- až šesťmesačných výdavkov. Radí, že postupnosť by mala byť nasledovná. Ak má človek finančnú rezervu, financie nad jej rámec by mal zhodnotiť najprv v bezpečnejších portfóliách a až potom by mal uvažovať o špekulatívnych trhoch.



Spoločnosť Universal v analýze odlíšila aj rizikovosť menej známych digitálnych mien s tým, že rozhodne treba byť opatrný aj pri nich, pretože môžu byť predurčené na pád a tiež nie je možné odhadnúť ich vývoj, respektíve zánik.



Pri kryptomenách celkovo treba mať na mysli, že sa nedá pri nich počítať s ustáleným a vytýčeným investičným horizontom ani v krátkodobom (týždne až mesiace), ani v strednodobom (dva až päť rokov) a ani v dlhodobom horizonte (nad päť rokov). Podľa analytikov by investori mali denne sledovať vývoj kryptomien alebo zvážiť ďalšiu možnosť. Tou je zapožičanie digitálnej meny iným investorom za finančnú odmenu. V takom prípade je obchodovanie s kryptomenou na určitý čas zablokované.



(1 EUR = 1,0865 USD)