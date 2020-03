Analytici: Kupujúci preferujú byty, kam sa môžu nasťahovať ihneď

Bratislava 1. marca (TASR) – V porovnaní s obdobím spred 10 rokov v súčasnosti na realitnom trhu prevláda preferencia kompletne prerobených bytov, kam sa môžu kupujúci nasťahovať hneď a bez starostí. Analytici oslovení TASR sa však zhodli na tom, že kupujúci by mali absolvovať niekoľko obhliadok, aby získali všetky potrebné informácie o nehnuteľnosti, a na obhliadku by si mali vyčleniť dostatok času.



Ľudia majú podľa analytika Realitnej únie (RÚ) SR Vladimíra Kubrického pri kúpe nehnuteľnosti svoje individuálne preferencie, ktoré však podliehajú ich rozpočtu. „Tí, ktorí ho majú vyšší, často volia novostavbu. Staršie byty preferujú rodiny s deťmi, ktorých rozpočet je obmedzenejší. V porovnaní s novostavbou za rovnakú cenu získajú nielen väčší počet štvorcových metrov, ale väčšinou aj lepšiu mikrolokalitu,“ vysvetlil. S lokalitou súvisí aj kvalita infraštruktúry v podobe školských a zdravotníckych zariadení, obchodov či dostupnosti mestskej hromadnej dopravy.



Kupujúci často zabúdajú riešiť praktické veci spojené s bežným životom po kúpe nehnuteľnosti, akými sú napríklad mesačné náklady spojené s réžiou, upozornila na to Miriam Ballová zo spoločnosti Lexxus. Ako dodala, dôležité sú aj technické riešenia nehnuteľnosti, ktoré môžu v budúcnosti pomôcť zníženiu dodatočných nákladov.



Dôležitosť bežných režijných výdavkov vyzdvihuje aj Zuzana Jakabíková z Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS). Potenciálni kupujúci by podľa nej nemali zabúdať spýtať sa na typ vykurovania, zásobovanie vodou, napojenie na plyn, kanalizáciu ani na ich funkčnosť. Dôležité je aj odpísať aktuálny stav energií na potreby neskoršieho vyúčtovania.



Jakabíková tiež zdôrazňuje, že v prípade nehnuteľností v pôvodnom stave alebo horšom technickom stave treba posúdiť a zvážiť potenciál nehnuteľnosti v budúcnosti. Rekonštrukciou či malými úpravami sa stav nehnuteľnosti môže podstatne zmeniť. „Netreba sa báť časovo a prácou do nehnuteľnosti investovať,“ dodala.