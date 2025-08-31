< sekcia Ekonomika
Analytici: Lacný čínsky vývoz sťažuje postavenie európskych exportérov
Príčinou klesajúcich výrobných a exportných cien v Číne je cenová vojna naprieč čínskymi priemyselnými odvetviami.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Okrem amerických ciel a posilnenia kurzu eura čelí ekonomika eurozóny aj vážnej konkurencii z Číny. V súčasnosti USA uplatňujú na čínske exporty 30 % clá, čo núti čínskych vývozcov hľadať nové trhy a sú v tom úspešní. V aktuálnom komentári na to poukázali analytici Národnej banky Slovenska (NBS).
„Tempo rastu exportu tovarov z Číny sa v porovnaní s obdobím pred zavedením ciel v podstate nezmenilo napriek tomu, že vývozy do USA sa hlboko prepadli. Čína dokázala svoje exporty presmerovať do iných krajín, najmä z juhovýchodnej Ázie. Zvýšili sa však aj vývozy do Európskej únie,“ priblížili analytici.
Úspešnosť čínskych vývozcov podľa nich úzko súvisí s nízkou cenou ich produktov. Kým exportné ceny sú vo väčšine krajín v posledných rokoch viac-menej stabilizované, tie čínske sa od polovice roka 2022 prepadli takmer o 20 %, vyčíslili. Výsledkom je oslabovanie reálneho výmenného kurzu čínskeho jüanu a získavanie cenovej konkurenčnej výhody. Naopak, ceny exportérov eurozóny vyjadrené v amerických dolároch v posledných mesiacoch výraznejšie vzrástli.
Príčinou klesajúcich výrobných a exportných cien v Číne je cenová „vojna“ naprieč čínskymi priemyselnými odvetviami. „Ide o dôsledok vysokých investícií do strategických odvetví bez ohľadu na dopyt. Výsledkom sú nadmerné produkčné kapacity, ktoré slabý domáci dopyt nie je schopný vstrebať,“ vysvetlili analytici NBS.
Vo veľkej miere to pociťujú napríklad automobilky, vrátane tých európskych. Ešte donedávna dovozy osobných áut do Číny podstatne prevyšovali ich vývozy. „Výrazný technologický pokrok najmä v oblasti elektromobility prispel k tomu, že dnes Čína exportuje štvornásobne viac áut ako ich dováža,“ doplnili analytici.
