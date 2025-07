Analytici: Májové tržby maloobchodu ukázali opatrnosť pri nákupoch

Bratislava 7. júla (TASR) - Májové tržby v maloobchode ukázali najmä opatrnosť pri nákupoch tovaru, zatiaľ čo výdavky na služby si udržiavali silnejšiu pozíciu. Poklesy vo väčšine segmentoch trhu na medziročnej báze súvisia aj naďalej s rastom cien vplyvom rastu dane z pridanej hodnoty (DPH) a po zavedení transakčnej dane. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o tržbách v maloobchode v máji 2025, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„V máji sa navyše začína do údajov premietať aj spomalenie rastu zamestnanosti, ktoré bude zvyšovať obozretnosť výdavkov domácností. Očakávame, že maloobchod mimo sektorov služieb ostane utlmený počas celého leta. Sezónnu obnovu môže priniesť až začiatok poprázdninového obdobia, ale medziročne ostane väčšina sektorov v červených číslach,“ myslí si Boháček.



„Predpokladáme, že korekcia spotreby bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Ochotu domácností zvyšovať svoje spotrebné výdavky bude tento rok nahlodávať fiškálna konsolidácia a spomalenie rastu ich reálnych prímov. Naznačuje to aj spotrebiteľská dôvera, ktorá sa začala pomerne citeľne zhoršovať už v poslednom kvartáli minulého roka a aj v prvej polovici tohto roka ostávala pod priemerom posledných desiatich rokov,“ doplnil Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.



ŠÚ SR v pondelok informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku v máji medziročne klesli o 1,8 %. Po prepočte do stálych cien bola hodnota tržieb nižšia ako pred rokom už štvrtý mesiac po sebe. Po sezónnom očistení sa tržby medzimesačne znížili o 1,3 %.