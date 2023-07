Analytici: Maloobchod stále výrazne zaostával za úrovňou spred roka

Bratislava 6. júla (TASR) - Maloobchod v máji 2023 stále výrazne zaostával za úrovňou spred roka. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k údajom o májových maloobchodných tržbách, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Maloobchodné tržby v máji príjemne prekvapili. Vymazali však len malú časť prepadu z predchádzajúcich mesiacov a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli stále významne nižšie," spresnil.



Spotreba domácnosti bude podľa neho naďalej narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie a mala by tak ostať utlmená aj v nasledujúcich mesiacoch, hoci svoje dno už najskôr našla alebo sa k nemu už minimálne priblížila. Na rozdiel od záveru minulého roka ju už nedokážu podporovať úspory, najmä domácnosti nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny už totiž pravdepodobne vyčerpali podstatnú časť svojich finančných vankúšov.



"Očakávané zmiernenie inflácie a opätovné obnovenie mierneho rastu reálnych príjmov domácnosti by síce mohlo smerom k záveru roka stabilizovať spotrebu, nízke úspory domácnosti i vyššie úroky však najskôr budú brániť jej rýchlemu zotaveniu," dodal Koršňák.



Utlmené maloobchodné tržby v druhom štvrťroku podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, naznačujú aj vývoj spotreby domácností, kde bude proti sebe pôsobiť rast spotreby v službách na jednej strane a oslabenie aktivity v maloobchodných predajniach na strane druhej.



"Podľa našich očakávaní jemne preváži druhý spomínaný faktor, čo spôsobí negatívny príspevok k rastu ekonomiky. Tento by však mal byť vyvážený inými zložkami, napríklad investíciami, a ekonomika ako celok by mala rásť solídnym tempom (približne 1,5 % medziročne v roku 2023). Reálny rast spotreby domácnosti nateraz očakávame od 1. štvrťroka 2024, kde by sa mohol výraznejšie prejaviť pozitívny vývoj reálnych miezd predpokladaný v závere tohto roka," doplnil Horňák.



ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že medziročný pokles maloobchodných tržieb pokračoval aj v máji 2023, a to o 8,5 %. Výsledok odvetvia negatívne ovplyvnil najmä 9-percentný pokles tržieb podielovo najvýznamnejších nešpecializovaných predajní, kam sú zaradené hyper- a supermarkety.