Analytici: Maloobchodné tržby v apríli podporil tzv. veľkonočný efekt

Bratislava 5. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v apríli 2019 v SR podporil "veľkonočný efekt". Uviedol to v komentári k aprílovým tržbám v odvetviach Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



Informoval, že maloobchodné tržby sa v súlade s očakávaniami v apríli zotavili z krátkeho marcového poklesu. "Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa po zohľadnení tradičnej sezóny medzimesačne zvýšili o 0,4 %. V porovnaní s aprílom minulého roka tak boli vyššie o 1,8 %, po marcovom medziročnom poklese o 1,9 %. Medziročné porovnanie maloobchodných tržieb v posledných dvoch mesiacoch rozkývala Veľká noc - jej posun z prelomu marca a apríla na koniec apríla posunul aj veľkonočný efekt (najmä v potravinovom segmente) zo záveru marca až na apríl," priblížil.



Tzv. veľkonočný efekt sa podľa neho prejavil najmä v potravinovom segmente. Predveľkonočné nákupy potravín v súlade s očakávaniami potiahli tržby v tomto segmente tento rok až v apríli, zatiaľ čo minulý rok predovšetkým v marci. Tržby v potravinovom segmente sa tak po prudkom marcovom poklese vrátili v apríli k rastu, pravdepodobne však len krátkodobému. Pri pohľade na oba mesiace sa ukazuje, že po očistení o veľkonočný segment potravinový segment naďalej vykazoval pokles tržieb.



"Už menej sa veľkonočný efekt prejavuje v nepotravinovom segmente. Tradične sa tu ukáže len v miernom znížení tržieb (aj v dôsledku nižšieho počtu predajných dní). Veľkonočný rozsah spomalenia tento rok neprevýšil zvyčajný rozsah tohto efektu, a tak sa po zohľadnení tradičnej sezónny tržby v nepotravinovom segmente medzimesačne nezmenili, v medziročnom porovnaní si rovnako udržali nezmenenú dynamiku rastu na marcovej úrovni blízko 2 %," spresnil.



Spotrebiteľská nálada v úvode roka podľa Koršňáka zostáva nad dlhodobým priemerom, avšak vykazuje už známky pozvoľného zosunu zo svojich pokrízových maxím. Spotrebitelia pravdepodobne začínajú čoraz častejšie vnímať negatívne správy prichádzajúce zo svetovej ekonomiky. Fundamenty, ktoré podporujú spotrebu domácnosti (najmä trh práce), ostávajú silné, avšak aj tu sme už mohli pozorovať prvé známky zvoľňovania. Zhoršujúca sa spotrebiteľská nálada i pozvoľne slabnúci trh práce by mohli začať postupne nahlodávať aj tržby slovenských obchodníkov, čo naznačili už i posledné mesiace. "Očakávame teda, že rast tržieb sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi citeľnejšie spomalí a aj najbližšie mesiace budeme pozorovať skôr stagnáciu tržieb ako ich dynamický rast. Na prelome rokov pritom nie je možné vylúčiť už ani dlhodobejší pokles tržieb," dodal Koršňák.



Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Katarína Muchovej by mala spotreba domácností naďalej ostať významným pilierom hospodárskeho rastu. Naďalej jej pomáha priaznivý vývoj na trhu práce a s ním spojený rast disponibilného príjmu domácností. "Tento rok očakávame zmiernenie tempa ekonomického rastu na 3,4 % vzhľadom na vývoj externého prostredia a prítomné negatívne riziká (pomalší rast Číny, Nemecka a eurozóny, riziko protekcionizmu, brexit). Nižšie tempo rastu ide na vrub externého prostredia, hlavným ťahúňom ostane silný domáci dopyt," doplnila Muchová.



ŠÚ SR informoval, že tržby v maloobchode v apríli 2019 medzimesačne vzrástli o 0,4 %. V maloobchode sa tržby medziročne zvýšili o 1,8 %. V maloobchode sa tržby za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 zvýšili o 1 %.