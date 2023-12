Analytici: Maloobchodu v októbri pomohol aj vyšší počet pracovných dní

Bratislava 6. decembra (TASR) - Maloobchodu v októbri 2023 pomohol k aj vyšší počet pracovných dní, medziročne o jeden deň. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o októbrových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Svoju úlohu však najskôr zohral aj dlhodobý trend zvyšovania spotrebiteľskej dôvery podporený pozvoľným ústupom inflácie či obnovenie rastu reálnych miezd," spresnil Koršňák.



Spotreba domácností bude podľa neho naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a len postupného zotavovania reálnych miezd. "Aj v nasledujúcich mesiacoch by tak mala ostať utlmená. Svoje dno už však najskôr našla. Naznačuje to rastúca spotrebiteľská dôvera, obnovený rast reálnych miezd či ustupujúca inflácia," priblížil.



"Vo vianočnom období by spotrebu mohla podporiť aj jednorazová dávka dôchodcom. Oproti silnému záveru minulého roka, keď domácnosti realizovali nemalú časť spotreby na úkor rozpúšťania svojich úspor, však budú tržby maloobchodu najskôr predsa len stále vykazovať jemné medziročné poklesy. Finančné vankúše domácností sú už totiž v porovnaní s minulým rokom výrazne okresané," dodal Koršňák.



"Maloobchodné tržby boli v prvých desiatich mesiacoch tohto roka pod výrazným tlakom a klesali vo všetkých mesiacoch okrem januára. Pokles spotreby tovarov sa premietol do celkovej spotreby domácností v rámci slovenského HDP vo všetkých troch štvrťrokoch a zápornú úroveň celkovej spotreby domácností očakávame aj v poslednom štvrťroku," doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že tržby v maloobchode v októbri 2023 boli medziročne nižšie, ale už len o 0,2 %. Medzimesačne boli v maloobchode tržby vyššie o 2,1 %.