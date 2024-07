Analytici: Medzimesačná inflácia v Argentíne sa zrýchlila nad 5 %

Buenos Aires 11. júla (TASR) - Po piatich mesiacoch stabilného spomaľovania zamierila inflácia v Argentíne podľa analytikov v júni nahor, pričom ju očakávajú nad úrovňou 5 %. Napriek tomu by sa však mala udržať výrazne pod hodnotou z apríla, v ktorom dosiahla takmer 9 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Viac než dve desiatky argentínskych aj zahraničných analytikov v prieskume agentúry Reuters uviedli, že za mesiac jún predpokladajú medzimesačný rast spotrebiteľských cien v Argentíne v priemere o 5,2 %. Na porovnanie, v máji dosiahla inflácia oproti predchádzajúcemu mesiacu 4,2 %, čo bola najnižšia medzimesačná miera inflácie od januára 2022. Potvrdenie odhadu analytikov by však stále znamenalo výrazne nižší rast spotrebiteľských cien než za mesiac apríl, keď inflácia dosiahla 8,8 %.



Medzimesačná inflácia sa v juhoamerickej krajine postupne spomaľuje od nástupu Javiera Mileia do úradu prezidenta v decembri minulého roka. V danom mesiaci predstavovala 25,5 %.



Argentínsky štatistický úrad zverejní údaje o vývoji inflácie za mesiac jún v piatok 12. júla. Trhy čakajú v rámci nich aj na údaje o vývoji medziročnej inflácie, ktorá stále dosahuje extrémne hodnoty, v máji sa však po 11 mesiacoch zrýchľovania prvýkrát spomalila. V danom mesiaci zaznamenala 276,4 %, zatiaľ čo v apríli dosiahla po revízii smerom nahor 292,2 %. Pôvodne bola aprílová inflácia stanovená na 289,4 % a už táto hodnota predstavovala najvyššiu mieru inflácie v Argentíne od februára 1991.