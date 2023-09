Analytici: Medziročná miera inflácie sa bude spomaľovať aj naďalej

Bratislava 14. septembra (TASR) - Inflácia v SR má svoj vrchol už za sebou a vo zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Uviedli to analytici v komentároch k údajom o augustovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Zmierňovanie medziročnej inflácie bude podporovať silný bázicky efekt, inými slovami vysoká porovnávacia základňa z minulého roka, ale ruku k dielu najskôr pridá i slabnúci domáci spotrebný dopyt. Naopak, zvoľňovanie inflácie by i naďalej mohli pribrzďovať rastúce mzdy, ktoré budú brzdiť najmä spomaľovanie inflácie služieb, ale aj aktuálne vyššie ceny ropy na svetových trhoch. V priemere by podľa našich prepočtov mala inflácia tento rok dosiahnuť 10,8 % a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 6 až 6,5 %. Budúci rok by sa mala hýbať na úrovni okolo 4 až 5 %," priblížil Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.



Kľúčové pre rast cien budúci rok budú podľa Koršňáka opäť rozhodnutia o regulovaných cenách energií na bývanie. "Predpokladáme pritom, že k plnému premietnutiu trhových cien energií do cien plynu, tepla a elektriny pre slovenské domácnosti nepríde ani v budúcom roku a štát rast cien týchto položiek bude opäť čiastočne tlmiť," myslí si analytik UniCredit Bank.



Aj podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, medziročná miera inflácie spomaľuje a bude spomaľovať aj naďalej. "Priemernú mieru inflácie v tomto roku očakávame na úrovni približne 11 %, vnímame však riziká smerom nadol. Dôležitým faktorom bude ďalší vývoj miezd, ktoré sú dôležitou nákladovou položkou firiem a môžu tak za určitých okolností brzdiť pokles cien. Do ďalších mesiacov bude tiež zohrávať rolu, akým spôsobom sa budú vyvíjať energetické trhy či ceny ropy," doplnil Horňák.



"Očakávame, že aj v ďalších mesiacoch roka 2023 budeme svedkami ďalšieho spomaľovania tempa zdražovania v krajine. Priemernú hodnotu inflácie za celý rok 2023 odhadujeme momentálne mierne nad úrovňou 10 až 11 %. Na nízke úrovne inflácie, napríklad okolo 2 %, teda okolo inflačného cieľa eurozóny, tak môžeme v tomto roku určite zabudnúť," uzavrela Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



ŠÚSR vo štvrtok informoval, že krivka medziročnej inflácie je od marca tohto roku v zostupnej fáze. V auguste 2023 sa pod vplyvom spomalenia rastu cien potravín a nákladov na bývanie dostala na hodnotu 8,9 %, čo je najnižšia hodnota od februára 2022. Oproti júlu 2023 sa spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v priemere nezmenili.