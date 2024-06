Analytici: Medziročný nárast tržieb v maloobchode pozitívne prekvapil

Bratislava 6. júna (TASR) - Aprílový medziročný nárast tržieb v maloobchode pozitívne prekvapil. V medziročnom porovnaní ide o najsilnejší nárast za posledné dva roky. Čísla naznačujú, že slovenské domácnosti s obnoveným rastom svojich reálnych príjmov obnovujú i svoju spotrebu. Spotreba domácností by mohla byť v tomto roku jedným z kľúčových ťahúňov ekonomického rastu na Slovensku, zhodli sa analytici. Reagovali tak na údaje Štatistického úradu (ŠÚ) SR o tržbách v maloobchode.



"Rast maloobchodných tržieb vysoko prekonal očakávania. Maloobchodné tržby vzrástli v apríli medziročne o 9,6 %, čo bolo najviac za posledných 25 mesiacov. Na medzimesačnej báze vzrástli maloobchodné tržby po sezónnom očistení o 2,4 %. Za týmto rýchlym rastom stáli najmä e-shopy a nižšia porovnávacia základňa minulého roka," zhodnotil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Vysokému rastu pomohol aj bázický efekt, keďže miera inflácie bola vlani v apríli na vrchole a dosahovala takmer 14 %, čo vytváralo tlak na maloobchodné tržby, myslí si analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) Dávid Hojdan.



V apríli medziročne vzrástli tržby v nepotravinovom i potravinovom segmente maloobchodu. Rástli aj tržby v reštauráciách, naopak tržby v ubytovaní medziročne klesli.



Maloobchodné tržby aj spotreba domácností sú podľa Kočiša od začiatku roka podporované nižšou mierou inflácie a silným rastom nominálnych miezd, čo sa prejavuje aj v raste reálnych príjmov domácností.



"Po dvoch rokoch poklesu reálnych miezd sú teraz domácnosti aj v lepšej finančnej situácii, čo ostatne naznačujú aj rastúce indikátory spotrebiteľskej dôvery. Spotrebiteľská dôvera v posledných mesiacoch rastie, ľudia očakávajú ďalšie zlepšenie svojej finančnej situácie a očakávajú ďalšie úspory peňazí. To naznačuje, že ľudia budú mať aj naďalej chuť utrácať," zhodnotil Kočiš.



Obnovená spotrebiteľská dôvera by podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka mala vytvárať vhodné podmienky pre rast spotreby domácností i v nasledujúcich mesiacoch.



"Spotreba domácností by preto mala byť aj v nasledujúcich štvrťrokoch jedným z hlavných motorov ekonomického rastu. Vyššia porovnávacia báza z minulého roka však bude v nasledujúcich mesiacoch brániť zásadnejšiemu zrýchľovaniu dynamiky rastu tržieb v medziročnom porovnaní. Aprílový rekordný, čiastočne ale technický, rast sa tak najskôr v nasledujúcich mesiacoch už nezopakuje," zhodnotil vyhliadky Koršňák.