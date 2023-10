Analytici: Medziročný rast priemyslu podporil automobilový priemysel

Bratislava 10. októbra (TASR) - Medziročný rast priemyselnej produkcie bol ťahaný takmer výlučne automobilovým priemyslom s medziročným rastom 27 %. Pre spomaľovanie ekonomík zahraničných partnerov, krízy a infláciu však nie je výhľad slovenského priemyslu na nadchádzajúce mesiace optimistický. Zhodli sa na tom analytici Matej Horňák zo Slovenskej sporiteľne a Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank v komentári k údajom o priemyselnej produkcii v auguste, ktoré v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Pozíciu ťahúňa priemyslu si aj počas leta udržal automobilový priemysel. Aj leto tak potvrdilo, že uvoľnenie úzkych hrdiel pomohlo reštartovať slovenské automobilky. Navyše robustnosť sektora, zdá sa, už dokáže tlmiť aj výkyvy v životnom cykle vyrábaných modelov, keď nižšiu produkciu jednej automobilky kompenzuje zvýšená produkcia v inej časti sektora," uviedol Koršňák.



Priemyselná produkcia podľa ŠÚ SR na Slovensku v auguste medziročne vzrástla o 4,6 %, pričom išlo o najvyšší rast od začiatku roka. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 4,5 %.



Výroba dopravných prostriedkov oproti minulému roku vzrástla o 27 %. "Toto bolo do veľkej miery spôsobené nízkou bázou minulého roka, ovplyvnenou rozvrhnutím letných celozávodných dovoleniek v automobilovom priemysle," objasnil Horňák.



Vyhliadky slovenského priemyslu do budúcnosti sú podľa Horňáka neisté. "Spomaľovanie ekonomík našich zahraničných partnerov bude prirodzene vplývať aj na výkon slovenského priemyslu, ktorý je silne exportne založený," dodal Horňák s tým, že svetové dianie opäť prináša neistotu na energetické trhy.



S neistým výhľadom slovenského priemyslu súhlasí aj Koršňák, najmä pre vojnu na Ukrajine, stále prítomnú infláciu, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov.



"Na druhej strane, priaznivý bázický efekt a čiastočná stabilizácia energetického šoku by predsa len mohli smerom k záveru roka pomôcť slovenskému priemyslu i stabilnejšie sa vyhrabať z červených čísel. V medziročnom porovnaní by mohol čísla priemyslu vylepšovať i bázický efekt v energetike, ktorej produkciu by navyše mal podporiť aj nový jadrový blok v Mochovciach," uzavrel Koršňák.