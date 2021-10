Analytici: Miera inflácie v Českej republike by mohla dosiahnuť až 7 %

Praha 30. októbra (TASR) - Inflácia v Česku je vysoká, tempo rastu cien bude pritom do konca roka ešte akcelerovať. Zhodli sa na tom ekonómovia, ktorých oslovil denník E15. Nevylučujú pritom, že miera inflácie dosiahne až 7 %. Taký rast spotrebiteľských cien dosiahlo Česko naposledy v marci 2008, keď bol svet na prahu finančnej krízy. Väčšina analytikov však predpokladá rast cien v rozmedzí od 5 do 6 %.



"V decembri odhadujem 6-percentnú medziročnú mieru inflácie. Súčasné prognózy sú zastarané a väčšina finančných domov ich prepisuje," povedal hlavný ekonóm J&T Banky Petr Sklenář. O 6 % vyššie decembrové cenovky predpokladá aj ekonóm Tomáš Tyl zo spoločnosti Fichtner. Ešte na začiatku októbra pritom ekonómovia predpokladali infláciu v závere tohto roka zhruba o jeden percentuálny bod nižšiu.



Do podstatne rýchlejšej inflácie prehovorí najmä pokračujúci rast cien komodít, najmä ropy, ktorej rast sa údajne už teraz podieľa na zdražovaní v Česku zhruba jednou štvrtinou. Rásť budú aj ceny materiálov a prepravy.



"Vo 4. kvartáli je takmer isté, že v niektorých mesiacoch sa medziročný rast spotrebiteľských cien dostane výrazne nad 5 %. Motorom inflácie v ešte väčšej miere budú náklady spojené s bývaním vrátane drahších energií," uviedol analytik spoločnosti Akcenta Miroslav Novák.



Investičný stratég Consequ Michal Stupavský očakáva ešte výraznejší rast cien než väčšina analytikov. "Konsenzus analytikov je niekde okolo 6 %, ja predpokladám 7 %," povedal.



Zmierniť rast cien by mohlo prípadné novembrové a decembrové prechodné zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) z energií na 0 %. "Vzhľadom na neistý vývoj na poli cien energií však vidím ďalšie inflačné tlaky do českej ekonomiky, pri ktorých hrozí, že budú presakovať do cien ďalších produktov a služieb," povedal obchodný riaditeľ spoločnosti XTB Vladimír Holovka. On sám predpokladá, že spotrebiteľské ceny budú v závere roka o 5,5 % vyššie než pred rokom. S podobnou infláciou počíta aj ekonóm Deloitte David Marek.



Ako však uviedla partnerka spoločnosti PwC a expertka na riadenie menových rizík Olga Cilečková, súčasná situácia na trhoch je krajne nevypočítateľná. Ako dodala, jedinou istotou sú ďalšie nevídané výkyvy.