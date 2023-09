Analytici: Motoristi sa musia pripraviť na rast cien motorových palív

Bratislava 19. septembra (TASR) – Cena ropy na trhoch postupne rastie, keď sa v utorok ráno ropa typu Brent predávala za 95,02 USD (89,11 eura) za barel (159 litrov). Pred mesiacom bola pritom jej cena o 11 USD nižšia. Na príčine je najmä obmedzovanie ťažby a exportu zo strany Saudskej Arábie a Ruska. Motoristi sa tak musia pripraviť na ďalšie zvyšovanie cien motorových palív, očakávajú analytička 365.bank Jana Glasová aj hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda.



"Nateraz to vyzerá tak, že ropa sa bude aj v najbližšej dobe hýbať nad úrovňou 90 USD za barel. A to bude znamenať, že ceny na čerpacích staniciach zrejme ešte zamieria smerom nahor," uviedla pre TASR Glasová. Pod aktuálny rast cien ropy sa podpisuje hlavne to, že Saudská Arábia a Rusko sa dohodli na dlhšom než očakávanom obmedzení svojej produkcie a exportu. Saudská Arábia aj Rusko oznámili, že v produkčných škrtoch budú pokračovať až do konca roka. Trhy pritom očakávali, že krajiny predĺžia obmedzenia iba o ďalší mesiac, a teda predĺženie až do decembra investorov prekvapilo.



Okrem rastu cien ropy sa na cene palív na čerpacích staniciach podpisujú aj obavy obchodníkov z ich nedostatku a zvyšovanie veľkoobchodných cien nafty na burze v Rotterdame. "Napríklad veľkoobchodne predávaná nafta sa prehupla cez cenovú úroveň 1000 eur za tonu, takže je na cenovom maxime v podstate od vlaňajšieho novembra," upozornil Kovanda.



Na slovenských čerpacích staniciach cena nafty v minulom týždni v priemere prekročila 1,7 eura za liter. Pred rokom 19. septembra bola cena nafty o osem percent vyššia na úrovni 1,847 eura pri cene ropy 92 USD/barel. Benzín je v medziročnom porovnaní už mierne drahší.



Glasová dodala, že na druhej strane výraznejšiemu zdražovaniu ropy bránia obavy z ekonomického spomalenia v USA aj v Európe, čo by viedlo k slabšiemu dopytu po rope. Obavy vyvoláva aj pretrvávajúca vysoká inflácia, ktorá brzdí spotrebiteľský dopyt. Brzdiť rast ceny benzínu by podľa analytičky mohlo skončenie sa dovolenkovej sezóny a teda ochladenie dopytu po pohonných látkach.