Analytici: Na Slovensku pribúdajú pracovníci z Filipín či Uzbekistanu
Počet ľudí evidovaných na úradoch práce rástol už štvrtý mesiac po sebe, pričom schopnosť trhu práce absorbovať nezamestnaných sa nezvyšuje.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - V júli evidovali úrady práce viac nových nezamestnaných ľudí, čo súvisí s úvodom leta a dovolenkovým režimom. Napriek tomu si viac uchádzačov o prácu dokázalo nájsť nové zamestnanie. Dovoz pracovnej sily zo zahraničia sa zrýchlil, pričom za posledné mesiace pribudli na Slovensku pracovníci z Filipín, Indie, Uzbekistanu a Kirgizska. Zhodnotili to analytici Monika Pécsyová z Inštitútu finančnej politiky (IFP) a Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank.
„Rástol najmä dopyt po zamestnancoch v neadministratívnych službách, poľnohospodárstve či po remeselníkoch. Po júnovom poklese sa ale jemne zvýšil opäť aj dopyt po zamestnancoch v priemysle. Naďalej pritom platí, že neobsadené pracovné pozície pribúdajú predovšetkým na ekonomicky silnejšom západe krajiny, zatiaľ čo ekonomicky slabšie regióny na východe a na juhu stredného Slovenska hlásia medziročný pokles voľných pracovných miest. Úbytok je zvlášť silný najmä v Prešovskom kraji,“ uviedol Koršňák.
V júli bolo celkovo voľných vyše 107.000 pracovných miest, zamestnávateľov v priemysle však trápi nízky dopyt po ich produkcii. „Až 50 % z nich obmedzuje vo výrobe práve jeho nedostatok, kým nedostatočnú ponuku práce vníma len 18 % podnikov, čo je najmenej od pandémie COVID-19. Väčšinu voľných pracovných pozícií pritom ponúka práve priemysel. Ponuky práce pre remeselníkov, kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníkov a operátorov výroby tvoria až 80 % z celkových voľných pozícií,“ upresnila Pécsyová.
Počet ľudí evidovaných na úradoch práce rástol už štvrtý mesiac po sebe, pričom schopnosť trhu práce absorbovať nezamestnaných sa nezvyšuje. Noví nezamestnaní prišli okrem stavebníctva zo všetkých sektorov, výraznejšie sa zvýšil počet osôb zo služieb a verejnej správy. Medzimesačne pribudlo na slovenský pracovný trh vyše 2300 cudzincov, pričom analytici sa zhodli na tom, že ich počet bude naďalej rásť. Vlani kompenzovali práve najviac zahraniční pracovníci v krajine výpadok pracovnej sily pre zvýšené odchody ľudí do predčasného dôchodku. Aktuálne prichádza na Slovensko až 75 % cudzincov z krajín mimo Európskej únie (EÚ). Najväčší počet zahraničných zamestnancov je z Ukrajiny, Srbska a Rumunska, no rast cudzincov bol zaznamenaný aj z Filipín, Nepálu, Uzbekistanu, Indie či Moldavska.
Koršňák dodal, že na napätom trhu práce s rekordným počtom neobsadených pracovných miest by nárast nezamestnanosti mohol byť len dočasný. Pracovný trh by tak mohol byť schopný nových nezamestnaných ľudí pomerne rýchlo absorbovať. „Rizikom je najmä nesúlad medzi novou ponukou a existujúcim dopytom po pracovnej sile, či už regionálny alebo kvalifikačný. Predpokladáme, že miera nezamestnanosti by teda v najbližších mesiacoch mohla vzrásť o približne pol percentuálneho bodu, pričom mála časť tohto nárastu by mohla pretrvať a trvalo vychýliť mieru nezamestnanosti nad jarné historické minimá,“ uzavrel analytik.
