Analytici: Najväčší vplyv na infláciu mali aj v novembri ceny potravín

Bratislava 14. decembra (TASR) - Kľúčovou položkou, ktorá aj v novembri významne prispievala k ďalšiemu zrýchleniu inflácie, boli ceny potravín. Tie v novembri zdraželi o ďalšie 2 %, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 26,8 % až na 28,7 %. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech, v komentári k novembrovej inflácii, o ktorej informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Potraviny tak podľa neho tvorili opäť takmer 40 % medzimesačnej inflácie a viac ako tretinu medziročnej. Zdražovanie potravín má pritom plošný charakter a prechádza cez všetky kategórie potravín. Jedinou potravinovou položkou, ktorá v porovnaní s októbrom jemne zlacnela, bolo ovocie. Protichodne pôsobili podľa neho na infláciu v novembri lacnejšie pohonné látky.



"Napriek vysokej porovnávacej bázy i ďalšieho zlacňovania cien pohonných látok (a spomalenia dynamiky ich medziročného rastu) predpokladáme, že inflácia sa mierne zrýchli aj v decembri, stále najmä pod vplyvom drahších potravín. V januári o výške inflácie rozhodnú predovšetkým regulované ceny energií pre domácnosti. V prípade, že by štát netlmil rast cien energií pre domácnosti, inflácia v januári by sa zrýchlila nad úroveň 30 %," myslí si analytik.



V prípade, že sa však naplnia ohlásené opatrenia na tlmenie rastu cien energií pre domácnosti (podmienené schválením štátneho rozpočtu), inflácia by podľa Koršáka už v januári nemala ďalej zrýchľovať, naopak, dynamika jej medziročného rastu by sa mohla mierne spomaliť.



Poznamenal, že ďalšiemu zrýchľovaniu medziročného rastu by však (najmä v úvodnej fáze roka) mali brániť aj technické faktory, a to predovšetkým vysoká porovnávacia báza z tohto roka. "Inflácia tak najskôr zotrvá v dvojciferných hodnotách aj počas väčšiny budúceho roka a jej návrat pod 10 % očakávame až v jeho samotnom závere, od jesene," dodal Koršňák.



"Očakávame, že aj v roku 2023 bude rast cien tovarov a služieb výrazný. Výrobcovia a obchodníci však vyššie ceny energií pociťujú a aj pocítia rôznym spôsobom a v prípade ich nárastu môžu vyššie náklady preniesť aj do vyšších cien tovarov a služieb, ktoré vyrábajú alebo ponúkajú. V budúcom roku tak určite na nízku infláciu, napríklad okolo dvojpercentného inflačného cieľa eurozóny, môžeme zabudnúť. Počas niektorých mesiacov roku 2023 sa inflácia bude naďalej pohybovať na dvojciferných úrovniach," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



ŠÚ SR informoval, že medziročne ceny tovarov a služieb vzrástli v novembri 2022 na hodnotu 15,4 %, čo je stále najvyššia úroveň za posledných viac ako 22 rokov.