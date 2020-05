Analytici: Najviac sa prepadli tržby v marci v ubytovaní

Bratislava 6. mája (TASR) - Najväčší pokles v marci 2020 zaznamenala oblasť ubytovania s medziročným prepadom tržieb o 50,8 %. Uviedla to Eva Sadovská, analytička WOOD & Company v komentári k marcovým tržbám odvetví, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Reštaurácie a pohostinstvá si podľa nej v marci na svoje konto "pripísali" medziročný pokles tržieb o 21,5 %. Prepad tržieb sa ale evidoval aj v prípade predaja a opravy motorových vozidiel, a to o 33,5 %, pričom smerom nadol bol ťahaný hlavne predajom vozidiel s poklesom tržieb o 40,6 %.







"V prípade tých oblastí maloobchodu či služieb, ktorých prevádzky boli kvôli nákaze zatvorené, očakávame v apríli 2020 ešte výraznejší prepad tržieb na medziročnej báze. Nakoľko za celý mesiac mnohé z nich neutŕžili ani cent. Naopak, v prípade nešpecializovaných predajní opäť očakávame aj v apríli medziročný rast tržieb, nakoľko nákupy obyvateľstva sa sústredili v nich," priblížila.



Pripomenula, že od stredy prichádza k uvoľňovaniu a mnohí predajcovia či poskytovatelia služieb opäť svoje prevádzky otvárajú. "Májové čísla by tak mohli byť už o niečo lepšie. Netreba ale zabúdať na fakt, že k tomuto kroku dochádza v čase poklesu ekonomiky a mnohé slovenské domácnosti sa už aktuálne pasujú s poklesom príjmov. V takýchto časoch je spotrebiteľ opatrnejší, prehodnocuje nákupy a zameriava sa viac na nevyhnutné tovary a služby ako na tie luxusnejšie. Taktiež platí, že obchodníci či poskytovatelia služieb nedokážu takmer dvojmesačné výpadky tržieb takpovediac dobehnúť," dodala Sádovská.



Podľa Ľubomíra Koršňáka, analytika UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia tržby v marci klesali najmä v tých častiach maloobchodu, ktorý bol podstatnú časť mesiaca povinne zatvorený, teda v nepotravinovom maloobchode. Naopak, tržby v potravinovom segmente vykázali dvojciferné dynamiky medziročného rastu, keď boli podoprené priaznivejším bázickým efektom, ale najmä predzásobením a presunom časti tržieb zo zatvoreného nepotravinového segmentu.



"Ani nárast tržieb v potravinovom segmente však nebol plošný a koncentroval sa najmä do veľkých nešpecializových predajní s prevahou potravín (obchodné reťazce, 12,9 %), zatiaľ čo menší podsegment malých špecializovaných predajní zaznamenal medziročne nižšie tržby o 5,2 %. Podobne pokles tržieb v nepotravinovom segmente nebol rovnomerný," upozornil.



Ochorenie COVID-19 a povinne zatvorená časť prevádzok podľa Koršňáka ďalej znížia tržby maloobchodu pravdepodobne aj v apríli. Postupné uvoľňovanie opatrení a otváranie časti prevádzok by malo v ďalších mesiacoch už prispievať aj k postupnému zmierňovaniu medziročného poklesu tržieb.



"COVID-19 však bude nahlodávať spotrebiteľské nálady domácností ešte aj nejaký čas po odznení pandémie, rovnako pravdepodobne pretrvá aj časť obmedzení, najmä hygienických. Úplné zotavenie tržieb maloobchodu na úrovne spred marca sa tak do konca tohto roka nedá očakávať. Návrat na predkrízové úrovne očakávame najskôr až v druhej polovici budúceho roka," dodal Koršňák.



ŠÚ SR informoval, že v marci 2020 sa vo vývoji tržieb vo vnútornom obchode prejavil vplyv vládou vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Tržby sa zvýšili hlavne v maloobchode v nešpecializovaných predajniach, predovšetkým vplyvom vyšších tržieb za predaj potravín, nápojov, tabaku a tlače. Naopak, najvýraznejší negatívny dosah bol v činnostiach ubytovacích služieb a v predaji a oprave motorových vozidiel.