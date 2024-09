Analytici NBS: Úvery financujú pätinu rozvojových investícií firiem

Bratislava 3. septembra (TASR) - Bankové úvery financujú na Slovensku približne pätinu investícií podnikov do nárastu dlhodobých zdrojov. Kapacita výraznejšieho rastu úverovania investícií je relatívne obmedzená, priestor existuje pri niektorých typoch podnikov. Obmedzené možnosti sú najmä na strane dopytu samotných firiem, tie neuvádzajú, že by prekážkou boli ťažkosti so získaním úverov. Upozornili na to v aktuálnom komentári analytici finančnej stability Národnej banky Slovenska (NBS).



Investície na Slovensku tvoria približne 20 % hrubého domáceho produktu (HDP) a tento podiel sa posledných 15 rokov príliš nemení. Podniky sa na celkových investíciách podieľajú takmer dvoma tretinami a práve táto časť je z hľadiska rozvoja ekonomiky kľúčová, zdôraznili analytici. Približne 40 % ich investícií je udržiavacia, na obnovenie pôvodného majetku. Zostávajúcich 60 % predstavujú investície do zvýšenia dlhodobého majetku.



Najvýznamnejšiu časť z toho (37 %) financujú podniky z vlastných zdrojov. Dôležité sú aj zdroje z vlastnej skupiny a iné dlhodobé zdroje, obidva po 18 %. Podiel bánk na financovaní investícií firiem na Slovensku je 19 %, vyčíslili analytici.



Miera využívania zdrojov z bánk pri financovaní investícií sa však medzi podnikmi výrazne líši, upozornili. Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce využívanie úverov patrí veľkosť investícií, predchádzajúca skúsenosť s úvermi, vek firmy, schopnosť dosahovať zisk, pôvod vlastníctva podniku, typ majetku a ekonomické odvetvie.



"Vyšší objem úverovania investícií by mohol byť dosiahnutý prostredníctvom zvýšenia podielu bankového financovania. Mohol by sa zvýšiť podiel úverov na financovaní investícií, alebo aj podiel podnikov, ktoré svoje investície financujú prostredníctvom bankových úverov. Priestor existuje pri financovaní menších investícií a firiem, ktoré v minulosti bankové úvery nečerpali, prípadne pri financovaní investícií do iných typov aktív ako sú nehnuteľnosti," vysvetlili analytici NBS.



Ani väčší dôraz na financovanie týchto segmentov by však podľa nich výrazne nezvýšil tempo rastu podnikových úverov na Slovensku. "Ak by sa napríklad podiel bankových úverov na financovaní investícií zvýšil z aktuálnych 19 % na 22,5 %, medziročné tempo rastu úverov podnikov by vzrástlo približne o 1 percentuálny bod (p. b.). Do portfólia bánk by za päť rokov pribudla približne 1 miliarda eur úverov," doplnili.