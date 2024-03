Analytici NBS: Rast ekonomiky by mal tento rok zrýchliť na 1,8 %

Bratislava 26. marca (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku zrýchliť na 1,8 % z minuloročných 1,1 %. Vyplýva to z aktuálnych predikcií analytikov vybraných bánk, ktoré každý mesiac zverejňuje Národná banka Slovenska (NBS).



Výrazne by mala tento rok naopak spomaliť inflácia. Priemerný harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) prognózujú analytici aktuálne na úrovni 3,3 % po vlaňajších 11 %. Rovnaký vývoj očakávajú aj pri jadrovej inflácii, ktorá by sa mala znížiť z minuloročných 9,5 % na tohtoročných 3,4 %.



Mieru nezamestnanosti na Slovensku očakávajú analytici koncom tohto roka na úrovni 5,7 %, čo by malo byť menej ako vlani (5,9 %). Spomalenie predpovedajú aj v prípade rastu nominálnych miezd, a to na 7,5 % z minuloročných 9,4 %. Zamestnanosť sa tento rok podľa nich nezmení.



Predikcie zverejnené NBS predstavujú priemer odhadov jednotlivých ukazovateľov na dané obdobie od analytikov šiestich vybraných bánk pôsobiacich na Slovensku. Patria k nim Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka, UniCredit Bank, Československá obchodná banka a 365.bank. Údaje sú aktualizované mesačne.