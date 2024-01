Analytici NBS: Rast spotrebiteľských úverov zrýchľuje

Bratislava 31. januára (TASR) - Trh spotrebiteľských úverov na Slovensku zaznamenal v uplynulom období výrazné oživenie. Po predchádzajúcom dvojročnom poklese začal od začiatku roka 2022 postupne rásť a v priebehu roka 2023 sa tempo rastu zrýchlilo. Rizikové charakteristiky spotrebiteľských úverov sa pritom nezhoršujú. Za nárastom ich produkcie stojí najmä vyššia inflácia, ktorá ľudí motivuje urýchliť svoje nákupy, uviedli v aktuálnom komentári analytici Národnej banky Slovenska (NBS).



Vyčíslili, že tempo rastu spotrebiteľských úverov počas minulého roka postupne zrýchľovalo a v decembri dosiahlo 7,4 %. Takýto rast zaznamenali naposledy pred vyše piatimi rokmi. Pri zachovaní aktuálnych prírastkov môže rast týchto pôžičiek v nasledujúcich mesiacoch prekročiť 9 %.



"Nárast produkcie bol hlavným, ale nie jediným faktorom zrýchlenia tempa rastu spotrebiteľských úverov. Dôležitú úlohu zohrala aj nižšia miera refinancovania spotrebiteľských úverov hypotekárnymi úvermi, tzv. konsolidácia do hypoték. Jej objem v roku 2023 bol v porovnaní s dlhodobým priemerom za roky 2019 - 2022 približne o tretinu nižší," priblížili analytici. V menšej miere prispel k rýchlejšiemu rastu aj nižší objem čistých odpisov a odpredajov zlyhaných úverov.



Produkcia nových úverov pritom podľa ekonómov vzrástla najmä vďaka väčšiemu počtu novoposkytovaných úverov, nie výške týchto pôžičiek. "Hoci prirodzenou reakciou na vyššiu infláciu by mohla byť rastúca priemerná výška poskytovaných úverov, takýto trend v údajoch nevidíme. Naopak, priemerná výška poskytnutých spotrebiteľských úverov v roku 2023 oproti roku 2022 mierne poklesla," doplnili.



Zároveň upozornili, že nárast produkcie spotrebiteľských úverov ostro kontrastuje s vývojom hypoték, ktorých produkcia klesla o tretinu. Úrokové sadzby vzrástli v obidvoch prípadoch, pri spotrebiteľských úveroch to však klienti pocítili výrazne menej. Kým pri novoposkytovaných hypotékach vzrástla splátka pri rovnakej sume úveru bežne takmer o polovicu, pri spotrebiteľských úveroch len približne o 6 %.



"Je pravdou, že istá časť spotrebného financovania mohla byť v minulosti realizovaná aj prostredníctvom navyšovania hypoték pri ich refinancovaní. S útlmom dopytu po hypotékach, a najmä po ich refinancovaní, sa utlmil aj tento spôsob financovania spotreby," zhodnotili analytici NBS.



Zdôraznili, že rizikové parametre novoposkytovaných spotrebiteľských úverov sa nezhoršujú. Zároveň začínajú na Slovensku opäť rásť priemerné reálne príjmy domácností. "Z pohľadu finančnej stability je dôležité, že oživenie spotrebiteľských úverov prichádza v čase, keď sa finančná pozícia domácností začína opäť postupne zlepšovať," podčiarkli.



Rast spotrebiteľských úverov v SR nie je podľa ekonómov v medzinárodnom porovnaní výnimočný. Platí to najmä v rámci regiónu strednej a východnej Európy, kde väčšina krajín rastie ešte rýchlejšie ako Slovensko. Vo všeobecnosti to súvisí s vyššou infláciou v týchto krajinách, aj keď rozdiely medzi štátmi v regióne sú pomerne výrazné.