Analytici: Nemecká ekonomika sa vyhne stagnácii, nabrala dynamiku

Berlín 25. mája (TASR) - Nemecká ekonomika nabrala dostatočnú dynamiku, aby sa tento rok vyhla stagnácii. Tvrdia to analytici z Deutsche Bank (DB). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Spresnené údaje spolkového štatistického úradu Destatis tento týždeň ukázali, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v prvých troch mesiacoch 2025 zvýšil až o 0,4 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku namiesto o 0,2 % pri predbežnom odhade. To by mohlo predstavovať potenciálny bod obratu po období slabého výkonu.



K tomuto výsledku však prispel čiastočne prudký nárast marcového exportu, najmä farmaceutických výrobkov a automobilov, ktorý podľa analytikov DB pravdepodobne odrážal snahy o vytvorenie zásob v očakávaní budúcich ciel.



Dôležité je, že aj súkromná spotreba v 1. štvrťroku 2025 vzrástla o 0,5 % a investície sa zvýšili o 0,9 %, čo signalizuje základnú silu domáceho dopytu.



Stavebný sektor v Nemecku v období január-marec rástol tiež, už druhý štvrťrok po sebe. Pokračoval tak v zotavovaní sa z dlhotrvajúceho prepadu.



Jediným negatívnym ukazovateľom bol pokles verejnej spotreby o 0,3 %. DB tento pokles pripísala faktu, že odchádzajúca spolková vláda fungovala v rámci predbežného rozpočtu, pričom sa očakáva, že situácia sa po schválení formálneho rozpočtu zmení.



Analytici banky sa domnievajú, že pozitívny trend v oblasti domáceho dopytu v Nemecku bude pravdepodobne pokračovať aj v 2. štvrťroku. A to aj v prípade, že rast vývozu, súvisiaci s hrozbou ciel, pominie. Prieskum v súkromnom sektore ukázal síce zníženie indexu nákupných manažérov pod 50 bodov, čo signalizuje pokles aktivity, ale index podnikateľskej klímy Ifo od začiatku roka stúpa.



Podľa DB rozhovory s klientmi naznačujú, že nálada v ekonomike sa po nástupe novej nemeckej vlády zlepšila, a to aj napriek pretrvávajúcemu napätiu v obchode.



Na základe týchto faktorov odhaduje rast ekonomiky v 2. štvrťroku medzi 0,1 % a 0,2 %, čo je v súlade so zlepšujúcou sa spotrebiteľskou dôverou v najnovšom prieskume GfK.



DB však zároveň upozorňuje na krehké zotavovanie ekonomiky v 3. štvrťroku, keďže neistota súvisiaca s obchodom bude pravdepodobne pretrvávať aj počas leta. Kľúčovým rizikom tak zostáva možné zvýšenie ciel v USA na dovoz z Európy. Vo 4. štvrťroku však analytici predpovedajú väčšiu stabilitu.



Keďže vláda pravdepodobne ukončí režim predbežného rozpočtu a zavedie prorastový fiškálny plán na rok 2026, očakáva sa, že celkové investície výrazne stúpnu. Spotrebu by navyše mohla posilniť normalizácia miery úspor domácností.



Tento vývoj zvyšuje dôveru analytikov banky v nárast HDP za celý rok o 0,3 %. Podľa nich predpovede, ktoré počítajú so stagnáciou ekonomiky a podceňujú jej zlepšujúcu sa dynamiku, „sú príliš pesimistické“.