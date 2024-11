Analytici neočakávajú, že nemecká ekonomika sa vyhne poklesu

New York/Berlín 18. novembra (TASR) - Ekonómovia už nepredpokladajú, že Nemecku sa v tomto roku podarí vyhnúť ekonomickému poklesu. To znamená, že pokles vykáže druhý rok v rade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá urobila prieskum medzi analytikmi.



Ešte pred mesiacom analytici v prieskume agentúry uviedli, že po poklese hospodárstva v roku 2023 o 0,3 % očakávajú pre Nemecko tento rok nulový rast. Po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách a jeho sľuboch o uvalení plošných dovozných ciel na tovary zo zahraničia však počítajú s poklesom nemeckej ekonomiky o 0,1 %.



Aj na budúci rok svoju pôvodnú prognózu revidovali mierne smerom nadol. Pred mesiacom počítali s rastom nemeckého hospodárstva o 0,8 %, teraz odhadujú, že rast dosiahne 0,7 %. Predbežne nemenili iba odhad na rok 2026 a naďalej počítajú s rastom o 1,3 %.



Nemecku sa podarilo v 3. kvartáli vyhnúť skĺznutiu do technickej recesie, keď v danom štvrťroku zaznamenalo nečakaný rast o 0,2 %. Tento rast však nasledoval po výraznejšom než pôvodne uvádzanom poklese v 2. kvartáli. Pokles dosiahol 0,3 %, zatiaľ čo predbežný odhad hovoril o poklese o 0,1 %.



Navyše, vyhliadky sa zhoršili po víťazstve Trumpa v amerických prezidentských voľbách a rozpade vládnej koalície v Nemecku. Prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel minulý týždeň upozornil, že zavedenie nových ciel na tovary zo zahraničia, ktoré Američanom v prezidentských voľbách Trump sľuboval, by Nemecko mohlo na hrubom domácom produkte stáť približne 1 %.



Do akej miery by prípadné zavedenie dovozných ciel Trumpom mohlo ekonomiku Nemecka zasiahnuť, v tom sa názory analytikov líšia. Viacerí predpokladajú, že nové clá by mohli z výkonu nemeckej ekonomiky ubrať 0,1 až 0,2 percentuálneho bodu, analytici z krajinskej banky LB Baden-Württemberg však nevylučujú, že v takomto prípade bude výkon nemeckej ekonomiky v roku 2025 slabší o 0,9 percentuálneho bodu.