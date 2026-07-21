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Analytici: Nerovnováha na trhu práce sa v najbližšej dobe nezmierni
Analytici Národnej banky Slovenska (NBS) spresnili, že do evidencie úradov práce prišlo v júni rekordné množstvo osôb z hromadných prepúšťaní, väčšina z nich pochádzala zo západného Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Nerovnováha na trhu práce sa pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch. Práve naopak, starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie ju budú ďalej zvýrazňovať. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o júnovej miere nezamestnanosti, ktoré v pondelok (20. 7.) zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
„Štatistiky posledných mesiacov i naďalej ukazujú na dvojrýchlostný charakter domáceho trhu práce. Ako celok ostáva domáci trh práce stále relatívne napätý, čo by malo aj v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať prípadný nárast miery nezamestnanosti, prevažne na úkor voľných pracovných miest v ekonomike,“ priblížil.
Dodal, že v dôsledku štrukturálnych nerovnováh - regionálnych i kvalifikačných - masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch bude, podobne ako v júni, aj naďalej viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti. „Časť tohto nárastu by mohla mať aj dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá,“ dodal Koršňák.
Analytici Národnej banky Slovenska (NBS) spresnili, že do evidencie úradov práce prišlo v júni rekordné množstvo osôb z hromadných prepúšťaní, väčšina z nich pochádzala zo západného Slovenska.
„Počet zahraničných pracovníkov po minulomesačnom poklese opäť vzrástol, ale ich prírastok bol len mierny. Vzhľadom na pretrvávajúce riziká ďalších možných hromadných prepúšťaní ide naďalej o pomerne priaznivý vývoj, hoci dopyt po pracovnej sile zostáva zatiaľ skôr utlmený,“ doplnili analytici NBS.
ÚPSVaR v pondelok informovalo, že podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku dosiahol v júni tohto roka 3,97 percenta, keď medzimesačne stúpol o 0,06 percentuálneho bodu. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahol na konci júna 142.868 osôb, čo bolo o 1928 viac ako v máji 2026.
„Štatistiky posledných mesiacov i naďalej ukazujú na dvojrýchlostný charakter domáceho trhu práce. Ako celok ostáva domáci trh práce stále relatívne napätý, čo by malo aj v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať prípadný nárast miery nezamestnanosti, prevažne na úkor voľných pracovných miest v ekonomike,“ priblížil.
Dodal, že v dôsledku štrukturálnych nerovnováh - regionálnych i kvalifikačných - masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch bude, podobne ako v júni, aj naďalej viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti. „Časť tohto nárastu by mohla mať aj dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá,“ dodal Koršňák.
Analytici Národnej banky Slovenska (NBS) spresnili, že do evidencie úradov práce prišlo v júni rekordné množstvo osôb z hromadných prepúšťaní, väčšina z nich pochádzala zo západného Slovenska.
„Počet zahraničných pracovníkov po minulomesačnom poklese opäť vzrástol, ale ich prírastok bol len mierny. Vzhľadom na pretrvávajúce riziká ďalších možných hromadných prepúšťaní ide naďalej o pomerne priaznivý vývoj, hoci dopyt po pracovnej sile zostáva zatiaľ skôr utlmený,“ doplnili analytici NBS.
ÚPSVaR v pondelok informovalo, že podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku dosiahol v júni tohto roka 3,97 percenta, keď medzimesačne stúpol o 0,06 percentuálneho bodu. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahol na konci júna 142.868 osôb, čo bolo o 1928 viac ako v máji 2026.