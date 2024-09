Analytici: Nezamestnanosť dosiahla historické minimá

Bratislava 3. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti na Slovensku v druhom štvrťroku ďalej klesala a dosiahla tak úroveň 5,2 %, čo je jedna z historicky najnižších hodnôt. Do konca roka by mohlo dôjsť k jemnému zvýšeniu nezamestnanosti napriek tomu, že aktuálne štatistické údaje poukazujú na odolnosť slovenského trhu práce. Informovali o tom v utorok analytici.



"Napriek oslabeniu hospodárskej aktivity v našej ekonomike, ako aj celkovo nízkemu rastu v ekonomikách našich zahraničných partnerov, si slovenský trh práce udržiava pozoruhodnú odolnosť. Ide najmä o výsledok dvoch faktorov. Prvým z nich je odchod tisícok zamestnancov do predčasného dôchodku, čo môže spôsobovať najímanie nových ľudí z radov nezamestnaných. Druhým faktorom je dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce. Firmy v niektorých odvetviach majú problém napĺňať svoju potrebu pracovnej sily, a preto pristupujú k prepúšťaniu až ako ku krajnému riešeniu," priblížil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



Ten predpokladá, že miera nezamestnanosti do konca tohto roka by mohla jemne vzrásť. Malo by ísť o rast v desatinách percent, a to najmä v dôsledku citeľnejšieho ochladenia aktivity v slovenskom priemysle. Priemerná miera nezamestnanosti v tomto roku by však podľa neho mala naďalej ostať na historicky nízkych úrovniach.



Vývoj do konca roka podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka na základe aktuálnych mesačných čísel poukazuje na opatrnosť, najmä v silných odvetviach priemyslu a obchodu. V ekonomike sa tiež podľa neho postupne utlmuje dopyt po pracovnej sile a pokles pracovných miest mal byť zaznamenaný vo všetkých sektoroch.



"Domnievame sa, že druhý štvrťrok tak v súhrnných číslach mohol dosiahnuť svoj maximálny potenciál. Neznamená to, že by sa situácia mala na trhu práce viditeľnejšie zhoršiť, avšak tempá prírastkov z posledných štvrťrokov už pravdepodobne stratia na dynamike," uviedol Boháček. Ten napriek tomu naďalej očakáva rast domácej ekonomiky na trojpercentnej úrovni.