Analytici: Nezamestnanosť je minimálna, no oproti susedom dvojnásobná

Bratislava 3. decembra (TASR) - Nezamestnanosť na Slovensku je na historickom minime, stále však nad úrovňou krajín V4. V porovnaní s Českom a Poľskom je miera nezamestnanosti na Slovensku dvojnásobná. Zhodnotil to Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR.



"Miera nezamestnanosti stagnovala na úrovni 5,3 %. Počet ľudí bez práce sa oproti druhému kvartálu znížil len o vyše 700, v pomere k ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu však zostáva na historicky najnižšej úrovni za uplynulých 30 rokov. Miera nezamestnanosti na Slovensku je však stále nad úrovňou našich susedov vo V4, v porovnaní s Českom a Poľskom je dokonca dvojnásobná. Navyše, podiel ľudí, ktorí sú bez práce viac ako jeden rok, patrí k najvyšším v EÚ," uviedol IFP.



Dynamika miezd sa spomalila viac, ako inštitút očakával. Rast miezd sa spomalil naprieč všetkými sektormi. Polepšili si zamestnanci vo verejnom sektore, ktorým mzdy narástli o 6,6 %. O takmer 9 % vzrástli aj platy v sektore vzdelávania. V súkromnom sektore si najviac polepšili zamestnanci v priemysle, kde mzda stúpla o 7,5 %. Naopak, negatívnym prekvapením bolo podľa IFP spomalenie dynamiky miezd v službách pod 5 %. "Očakávali sme vyššie mzdy najmä u nízkokvalifikovaných služieb. Reálna mzda narástla o 3 % a za svojím maximom z konca roka 2021 zaostáva o viac než 2 %," doplnil inštitút.



Pozitívne trendy na slovenskom trhu práce v treťom štvrťroku vidí analytik 365.bank Tomáš Boháček. Hoci nezamestnanosť je na historickom minime, zamestnanosť rastie a mzdy sa zvyšujú, stále však podľa analytika pretrvávajú regionálne disproporcie, najmä v oblasti miezd a nezamestnanosti.



"Údaje z trhu práce kulminujú na svojej pozitívnej nôte, a to nielen v tomto roku, ale prakticky z pohľadu historického vývoja na Slovensku. Ak je niekde priestor pre zlepšenie, tak je to najmä vývoj miezd, ktorý zaostáva v porovnaní s priemerom krajín EÚ v prepočte na dané úrovne zamestnanosti a miery nezamestnanosti," uviedol Boháček.



Podľa analytika silné ukazovatele trhu práce pretrvajú aj počas posledného štvrťroka, zlom by mohol prísť začiatkom budúceho roka. "Dôvodmi majú byť najmä úsporné vládne opatrenia s inflačným vplyvom na hospodárstvo, ako aj pokračujúci marazmus výroby, primárne v autosektore, ale aj v širšej strojárenskej výrobe v západnej Európe," priblížil Boháček.