Analytici: Nezamestnanosť vzrástla len jemne, bude kolísať

Bratislava 20. apríla (TASR) - V marci dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,98 %. Informovalo o tom v utorok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Ide o jemný nárast, medzimesačne o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.), ktorý sa podľa analytikov aj dal očakávať.



Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák si myslí, že nasledujúce mesiace bude nezamestnanosť jemne kolísať, výraznejší pokles očakáva v posledných mesiacoch roka. "Významnú úlohu však bude zohrávať ďalší vývoj pandémie na Slovensku aj v zahraničí, spolu s progresom vo vakcinácii," uviedol Horňák s tým, že iba dostatočne veľký podiel zaočkovaného obyvateľstva zabezpečí kolektívnu imunitu, čím vráti život do bežných koľají a prinesie aj oživenie ekonomickej aktivity.



Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka sa síce ekonomika zrejme dostane na úroveň spred pandémie nového koronavírusu v druhej polovici roka 2022, miera nezamestnanosti sa vyrovná tej z konca roku 2019 až v druhej polovici roka 2023.



Slovenský trh práce je podľa neho naďalej ospalý. Prílev aj odlev nezamestnaných na úradoch práce totiž výrazne zaostáva za predpandemickým obdobím. Ako dodal analytik, prvé známky prebúdzania sa trhu práce s blížiacim sa uvoľňovaním protipandemických opatrení v marci priniesli aspoň voľné pracovné pozície. Po zohľadnení sezónnych výkyvov ich počet stúpol o jedno percento. "Voľné pracovné pozície v marci pribúdali - neprekvapivo - najmä na pozíciách typických pre priemysel - kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, či operátori a montéri strojov, ale aj v poľnohospodárstve - nad rámec tradičnej sezóny, či v administratíve," okomentoval Koršňák. Naopak, obchod a služby naďalej hlásia zmenšujúci sa počet neobsadených pracovných pozícií, hoci ich úbytok sa už oproti predchádzajúcim mesiacom tiež spomaľuje.



Koršňák dodal, že druhá vlna pandémie mala zrejme miernejšie negatívne ekonomické prejavy než prvá vlna, a to najmä v priemysle. Trvala síce dlhšie, ale spolu s opatreniami na ochranu pracovných miest tak sú jej negatívne dosahy na nezamestnanosť limitované. Po ukončení podporných schém očakáva v druhej polovici roka druhú vlnu prepúšťania, najmä pri umelo podporených pracovných miestach, ktoré by zanikli bez ohľadu na pandémiu.