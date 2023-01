Analytici: Novembrová výroba sa znížila vo väčšine odvetví priemyslu

Bratislava 10. januára (TASR) - Výroba sa v novembri 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížila vo väčšine odvetví priemyslu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o novembrovej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Medziročne vyššiu produkciu hlásili len výrobcovia elektrických zariadení, textilný, odevný a kožiarsky priemysel a volatilné odvetvia petrochemického a farmaceutického priemyslu. K poklesu priemyslu významne opäť prispela klesajúca energetika, ale aj výroba áut, strojári či jeho energeticky náročné odvetvia, ako hutníctvo či výroba a spracovanie gumy, plastu a stavebných materiálov," spresnil.



Pokles priemyslu bol podľa Koršňáka až na pár výnimiek plošný. Z exportných odvetví odolávajú už len výrobcovia elektrických zariadení, ktorí si medziročne polepšili o 6,6 %. Medziročne vyššiu produkciu hlási aj textilný, odevný a kožiarsky priemysel (o 7,5 %) a volatilné odvetvia petrochemického (6,7 %) a farmaceutického priemyslu (49,9 %). Naopak, kľúčový automobilový priemysel ďalej klesal a v dôsledku vyššej porovnávacej bázy z predchádzajúceho roka sa jeho medziročný pokles prehĺbil až na 8,7 % (z rastu o 1,7 % v októbri).



Nálada v domácom priemysle podľa analytika ostáva nízka. Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale už aj prvé efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov budú čoraz viac nahlodávať aj kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. "Viaceré z nich tak najskôr na prelome rokov zaznamenali ďalšie zníženie produkcie. Pokles produkcie je pritom možné očakávať najmä pri energeticky náročnej produkcii," poznamenal.



"V kľúčovom automobilovom priemysle budú naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by mohli ostať (v porovnaní s jarou minulého roka) aspoň čiastočne uvoľnené, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie tejto časti priemyslu. Problémy automobilového priemyslu by aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok)," dodal Koršňák.



Smerom nadol bude podľa Jany Glasovej, analytičky 365.bank, aj v ďalších mesiacoch produkcia priemyselníkov ťahaná energetickou krízou a tiež nedostatkom súčiastok a materiálov, ktorý je spôsobený vojnou na Ukrajine. Tá narušuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy a dodávky surovín. Energetická kríza zvyšuje výrobné náklady podnikov, predražuje ich výrobu a pre mnohé firmy by boli súčasné ceny energií bez poskytnutia štátnej pomoci likvidačné.



"Spomaleniu ekonomického rastu sa v tomto roku zrejme nevyhneme. Vývoj zahraničného dopytu po slovenských produktoch je a aj naďalej bude ochromený vojnou na Ukrajine a narušením medzinárodného obchodu. Vysoké ceny energií a vysoká inflácia spôsobujú pokles kúpyschopnosti a spotreby domácností, čo znamená nižší dopyt po výrobkoch, nižšiu priemyselnú produkciu a pokles ekonomického rastu," dodala Glasová.



ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia v novembri 2022 medziročne poklesla o 10,8 %, priemysel zvýšil svoje zaostávanie prejavujúce sa v posledných mesiacoch. Medzimesačne oproti októbru 2022 po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1 %.