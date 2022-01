Analytici: Novembrový vývoj zahraničného obchodu príjemne prekvapil

Bratislava 7. januára (TASR) - Export aj import SR v novembri 2021 vzrástli o viac než desať percent, výraznejšie prekonali aj predpandemický november 2019. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Analytici sa zhodli, že novembrové dáta príjemne prekvapili.



Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák vníma ako pozitívne prekvapenie to, že export dotiahol druhú najvyššiu hodnotu v histórii samostatného Slovenska pri medziročnom raste 10,5 %. Rekordy zaznamenal aj import, prvýkrát prekročil úroveň ôsmich miliárd eur.



Horňák vidí pozitívny vývoj napríklad v postpandemickom oživení dopytu, čo však v kombinácii s rôznymi obmedzeniami na strane ponuky tlačí nahor aj ceny produktov, vstupov či komodít.



Na margo automobilového priemyslu analytik podotkol, že aj keď segment čelil medziročnému poklesu, bol však miernejší než v predošlých mesiacoch. "Dáta za zahraničný obchod naznačujú, že ani v novembri výraznejšie nerezonovali problémy s nedostatkom čipov v slovenských automobilkách, čo by ešte mali potvrdiť dáta za priemyselnú produkciu," okomentoval Horňák. Situáciu však vníma premenlivo a slovenské automobilky podľa neho nebudú úplne mimo zóny ohrozenia, až kým sa situácia s čipmi na celom trhu výraznejšie nezastabilizuje – výhľadovo približne v polovici tohto roka.



Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák zase poznamenal, že dáta dokazujú očakávané zmierňovanie kumulovaného prebytku zahraničného obchodu. Čísla však vníma pozitívne. "Ukázali totiž pomerne významné oživenie vo vývozoch ťahané čiastočným uvoľnením úzkych hrdiel v dodávateľských reťazcoch. To sa však už na rozdiel od októbra prejavilo aj na citeľnejšom dovoze materiálu do výroby," okomentoval Koršňák.



Zmierňovanie prebytku bude podľa neho pokračovať i naďalej, pričom prispievať k tomu bude najmä zvýšený cenový tlak pri energetických dovozoch. "Rizikom naďalej ostávajú i narušené dodávateľské vzťahy, ktoré by mohli narúšať produkciu i dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo, a slovenské exporty výraznejšie brzdiť ešte aj na prelome rokov. Spolu s uvoľnením úzkych hrdiel a stabilným reštartom produkcie očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa v druhej polovici tohto roka mohli začať opäť rozširovať," uzavrel analytik.