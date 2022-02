Analytici: Nový rámec sankčného balíka proti Rusku je nedostatočný

Bratislava 25. februára (TASR) - Nový rámec sankčného balíka, na ktorom sa vo štvrtok (24. 2.) dohodli lídri krajín Európskej únie (EÚ), je podľa analytikov oslovených TASR nedostatočný. Ruskú federáciu sankcie zrejme nezabolia, pretože je na ne pripravená. Ukrajina od Západu podľa ich slov zrejme očakávala viac.



Analytik FinGO.sk František Burda pre TASR uviedol, že pokiaľ chce Európa poškodiť Rusko, mala by sa v prvom rade pozrieť na seba a zaviesť bolestivejšie sankcie, ktoré sa budú týkať aj členských krajín. "Mali sme čas od roku 2014 obmedziť a diverzifikovať dodávky ropy, plynu a nerastných surovín z Ruska. Takto sú peniaze, ktoré sme poslali do Ruska na tieto suroviny, použité aj na túto vojnu proti Ukrajine," vyhlásil analytik.



Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda si takisto myslí, že nové sankcie Rusko príliš nezabolia. Väčší efekt by malo odstrihnutie Ruska od systému medzinárodných platieb SWIFT, k tomu však Západ nespeje. Cez systém sa totiž platí napríklad za plyn, pričom 35 % celkovej spotreby Európy pochádza z Ruska, takže by to zabolelo aj krajiny, ktoré ruský plyn odoberajú. Ruskú federáciu by to však zasiahlo podľa Kovandu viac, keďže 70 % svojho plynu dodáva Európe.



Ako špecifikovala analytička 365.bank Jana Glasová, avizované nové sankcie by skomplikovali ruským firmám, podnikateľom a oligarchom možnosť ukladať si peniaze do zahraničných bánk. Mali by mať aj problémy so získavaním finančných zdrojov na medzinárodných trhoch. Za dôležité však považuje hlavne sankcie zamierené proti energetickému sektoru, teda zákaz vývozu technológií z EÚ pre ruské rafinérie, keďže ropný priemysel je pre ruskú ekonomiku najdôležitejší. "Sankcie spôsobia problémy ruskej ekonomike a dôležitým priemyselným sektorom a povedú k nárastu inflácie v Rusku. Inflačné tlaky bude zosilňovať aj výrazné oslabenie rubľa na svetovom finančnom trhu, v dôsledku čoho sa tovary dovážané zo zahraničia stávajú pre Rusov drahšími," uzavrela Glasová.